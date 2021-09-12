مسؤول جزائري: 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك تصل قبل الـ15 من أكتوبر

أعلن مسؤول جزائري أن بلاده سوف تستلم 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، قبل الـ15 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحسب تصريحات نقلها موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، قال فوزي درار مدير معهد باستور الجزائري، إن بلاده وقعت مؤخرا عقدا مع الصين ستستورد بموجبه 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، قبل الـ15 من أكتوبر.

وعلل درار استيراد هذه الكمية ووصولها سريعا، بتنفيذ مستهدف وزارة الصحة الجزائرية، لتلقيح 75% من الجزائريين، قبل نهاية شهر أكتوبر.

لكن مدير معهد باستور الصحي الجزائري استدرك قائلا: "مع أن الكمية اللازمة من اللقاحات لتحقيق المستهدف متوفرة، لكن نجاح هذه العملية مرهون برغبة المواطنين وإقبالهم على العملية".

ودلل على توافر الكميات، مؤكدا أن "مخزون معهد باستور يتوفر على 7 ملايين جرعة إضافة إلى الجرعات التي وزعت على مديريات الصحة على المستوى الوطني".

وأكد درار على "ضرورة التلقيح لتفادي تكرار أي سيناريو آخر خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة، حيث تبقى المخاوف من ظهور موجة رابعة قائمة، لذلك وجب الالتزام بالحيطة والحذر بتكثيف عمليات التلقيح على المستوى الوطني".

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