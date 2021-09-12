تسجيل
17:06 GMT12 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مرض القولون العصبي

    4 وصفات منزلية بسيطة تخلصك من هذه الآلام المزمنة

    © CC0 / Pixabay
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104115/92/1041159259_239:0:1681:811_1200x675_80_0_0_54483af099380371ebb67972d0b9852c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202109121050123136-4-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9/

    مشاكل المعدة لا تنتهي... ما بين إمساك أو إسهال، أو تقلصات، أو التهابات تفضي إلى آلام مبرحة... كلها أزمات يعاني منها كثيرون.

    فهل تعاني من تلك المشاكل أو إحداها؟.. إذا كنت كذلك فعليك بهذه الوصفات الأربع، للحصول على معدة بصحة جيدة، وفقا لموقع اونلي ماي هيلث.

    وجع البطن
    © Depositphotos / Alex_F
    6 أطعمة تجنبها تماما عند الإصابة بالإمساك

    بداية يجب تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة والمشروبات الحلوة الباردة؛ لأنها تحتوي على سموم ويمكن أن تسبب مشاكل في الهضم، وإذا حدثت بعض هذه المشاكل فعليك بتلك الوصفات:

    الإمساك.. عليك بالسمن والملح والماء الدافيء

    السمن مادة تشحيم طبيعية ويستخدم على نطاق واسع في المنازل، ومع ذلك هناك العديد من الافتراضات بأنها ليست صحية، وهذا خاطئ.

    حيث يعتبر السمن منشطًا جيدًا جدًا لتخفيف الإمساك وتحسين الصحة، ولذا فإن تناول السمن في الطعام أو بمفرده يمكن أن يحافظ على صحة الأمعاء ويمكن للملح أن يزيل البكتيريا.

    ويستخدم السمن بالملح والماء الساخن للتخلص من مشكلة الإمساك، وكذلك سيعمل هذا المشروب كمضاد للالتهابات فعال في مشاكل الجهاز الهضمي وصحة المعدة.

    ولتنفيذ الوصفة اخلطي ملعقة كبيرة من السمن ونصف ملعقة ملح في كوبين ونصف كوب من الماء الساخن، وقلّبي جميع المكونات جيدًا واخلطيها، ثم اشربي تدريجياً بعد العشاء.

    الانتفاخ.. عليك بالماء الدافئ وبذور الشمر أو الزنجبيل

    الانتفاخ هو أيضًا مشكلة شائعة في المعدة تحدث مع الجميع تقريبًا، ولعلاجه يمكنك عمل منشط من بذور الشمر والماء الدافئ.

    قد يكون الغاز مزعجًا ومزعجًا للغاية، لذلك ضع في اعتبارك وضع بذور الشمر في الماء الدافئ وشربها، وإذا لم تكن مرتاحًا لشرب بذور الشمر في الماء، فيمكنك مضغها بعد العشاء لإزالة الانتفاخ أيضًا.

    وهناك بديل آخر لمن لا يستسيغ طعم هذا، وهو وضع الزنجبيل في الماء الساخن ثم إضافة قطرة من العسل فيه، يمكن أن يُظهر هذا المشروب أيضًا فعالية مماثلة لتقليل الانتفاخ وتحسين الهضم.

    ولتنفيذها نحمص ملعقة كبيرة من بذور الشمر، واخلطيها في كوب من الماء الساخن، وأضيفي بضع قطع من الزنجبيل الطازج، مع قليل من الملح في الماء، ثم قلبيه جيدا ثم اشربيه كله.

    الارتجاع.. عليك ببذور الشمر والريحان والبهارات

    يمكن أن يكون ارتجاع الحمض مزعجًا ومزعجًا للغاية، وتحدث هذه المشكلة لكثير من الناس ويتناولون عددًا من الأدوية.

    الصحة فقدان الوزن رياضة
    © Photo / Pixabay
    للتخلص من الإسهال المزمن... عليك بهذه النصائح

    هناك طريقة سهلة للتخلص منه، عن طريق بذور الشمر وأوراق التولسي والقرنفل، بحيث تضعها في فمك،.

    يجب أن يكون لديك جميع المكونات الثلاثة معًا في فمك، وعندما تمتزج بذور التولسي والقرنفل والشمر في الفم مع اللعاب، فإنها تخلق منشطًا رائعًا يمكن أن يعالج مشكلة ارتجاع الحمض في غضون ساعات قليلة.

    كل هذه تحتوي على مضادات للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في إراحة المعدة بسرعة كبيرة.

    إذا وجدت صعوبة في مضغ كل هذه الأشياء معًا، فيمكنك تناولها بماء جوز الهند أو اللبن، حيث يعد هذا الأخير "اللبن" أيضًا علاجًا رائعًا لتهدئة المعدة ودعم الجهاز الهضمي.

    ويمكن كذلك تناول اللبن الرائب مرتين أو ثلاث مرات يوميًا للوقاية من مشاكل المعدة.

    الإسهال.. عليك بأكل القرع وحافظ على الترطيب

    يمكن أن يكون الإسهال مزعجًا جدًا ومشاكل في بعض الأحيان، حيث تمنعك الإصابة به من العمل أو أداء العديد من الأنشطة اليومية، بسبب حركات الأمعاء غير المنتظمة.

    لهذا فإن القرع مفيد جدا في علاج هذه المشكلة، وبالمناسبة يمكنك تحويله إلى حساء أو كاري وإضافة الطماطم والحساء وما إلى ذلك لأكله، إنها خضار مغذية لها العديد من الفوائد للحفاظ على صحة المعدة.

    ويحتوي القرع الزجاجي على كمية كبيرة من الألياف والماء التي تحسن حالة الإسهال وتعالج حركات الأمعاء غير المنتظمة.

    ومن المهم تجنب الجفاف أثناء العملية وشرب المزيد من السوائل والماء في هذه الحالة التي تعتبر في حد ذاتها منشطًا.

    تحتوي العصائر والقرع على مضادات الأكسدة التي تساعد في علاج الإسهال وتعويض العناصر الغذائية المفقودة.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    خبير أمراض معدية يوضح سبب عدم وجود دواء لكورونا
    هل يقي تناول الخيار على معدة فارغة من فيروس كورونا؟
    دراسة تكشف رابطا قويا بين القلق ومشاكل المعدة
    مشكلة في المعدة يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالخرف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيوف على السجادة الحمراء ضمن جمهور الحاضرين العرض الأولي لفيلم (Qui Rido Io \ The King of Laughter) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 78، إيطاليا 7 سبتمبر 202
    أحداث الأسبوع في صور
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك