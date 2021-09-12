4 وصفات منزلية بسيطة تخلصك من هذه الآلام المزمنة

مشاكل المعدة لا تنتهي... ما بين إمساك أو إسهال، أو تقلصات، أو التهابات تفضي إلى آلام مبرحة... كلها أزمات يعاني منها كثيرون.

فهل تعاني من تلك المشاكل أو إحداها؟.. إذا كنت كذلك فعليك بهذه الوصفات الأربع، للحصول على معدة بصحة جيدة، وفقا لموقع اونلي ماي هيلث.

بداية يجب تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة والمشروبات الحلوة الباردة؛ لأنها تحتوي على سموم ويمكن أن تسبب مشاكل في الهضم، وإذا حدثت بعض هذه المشاكل فعليك بتلك الوصفات:

الإمساك.. عليك بالسمن والملح والماء الدافيء

السمن مادة تشحيم طبيعية ويستخدم على نطاق واسع في المنازل، ومع ذلك هناك العديد من الافتراضات بأنها ليست صحية، وهذا خاطئ.

حيث يعتبر السمن منشطًا جيدًا جدًا لتخفيف الإمساك وتحسين الصحة، ولذا فإن تناول السمن في الطعام أو بمفرده يمكن أن يحافظ على صحة الأمعاء ويمكن للملح أن يزيل البكتيريا.

ويستخدم السمن بالملح والماء الساخن للتخلص من مشكلة الإمساك، وكذلك سيعمل هذا المشروب كمضاد للالتهابات فعال في مشاكل الجهاز الهضمي وصحة المعدة.

ولتنفيذ الوصفة اخلطي ملعقة كبيرة من السمن ونصف ملعقة ملح في كوبين ونصف كوب من الماء الساخن، وقلّبي جميع المكونات جيدًا واخلطيها، ثم اشربي تدريجياً بعد العشاء.

الانتفاخ.. عليك بالماء الدافئ وبذور الشمر أو الزنجبيل

الانتفاخ هو أيضًا مشكلة شائعة في المعدة تحدث مع الجميع تقريبًا، ولعلاجه يمكنك عمل منشط من بذور الشمر والماء الدافئ.

قد يكون الغاز مزعجًا ومزعجًا للغاية، لذلك ضع في اعتبارك وضع بذور الشمر في الماء الدافئ وشربها، وإذا لم تكن مرتاحًا لشرب بذور الشمر في الماء، فيمكنك مضغها بعد العشاء لإزالة الانتفاخ أيضًا.

وهناك بديل آخر لمن لا يستسيغ طعم هذا، وهو وضع الزنجبيل في الماء الساخن ثم إضافة قطرة من العسل فيه، يمكن أن يُظهر هذا المشروب أيضًا فعالية مماثلة لتقليل الانتفاخ وتحسين الهضم.

ولتنفيذها نحمص ملعقة كبيرة من بذور الشمر، واخلطيها في كوب من الماء الساخن، وأضيفي بضع قطع من الزنجبيل الطازج، مع قليل من الملح في الماء، ثم قلبيه جيدا ثم اشربيه كله.

الارتجاع.. عليك ببذور الشمر والريحان والبهارات

يمكن أن يكون ارتجاع الحمض مزعجًا ومزعجًا للغاية، وتحدث هذه المشكلة لكثير من الناس ويتناولون عددًا من الأدوية.

هناك طريقة سهلة للتخلص منه، عن طريق بذور الشمر وأوراق التولسي والقرنفل، بحيث تضعها في فمك،.

يجب أن يكون لديك جميع المكونات الثلاثة معًا في فمك، وعندما تمتزج بذور التولسي والقرنفل والشمر في الفم مع اللعاب، فإنها تخلق منشطًا رائعًا يمكن أن يعالج مشكلة ارتجاع الحمض في غضون ساعات قليلة.

كل هذه تحتوي على مضادات للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في إراحة المعدة بسرعة كبيرة.

إذا وجدت صعوبة في مضغ كل هذه الأشياء معًا، فيمكنك تناولها بماء جوز الهند أو اللبن، حيث يعد هذا الأخير "اللبن" أيضًا علاجًا رائعًا لتهدئة المعدة ودعم الجهاز الهضمي.

ويمكن كذلك تناول اللبن الرائب مرتين أو ثلاث مرات يوميًا للوقاية من مشاكل المعدة.

الإسهال.. عليك بأكل القرع وحافظ على الترطيب

يمكن أن يكون الإسهال مزعجًا جدًا ومشاكل في بعض الأحيان، حيث تمنعك الإصابة به من العمل أو أداء العديد من الأنشطة اليومية، بسبب حركات الأمعاء غير المنتظمة.

لهذا فإن القرع مفيد جدا في علاج هذه المشكلة، وبالمناسبة يمكنك تحويله إلى حساء أو كاري وإضافة الطماطم والحساء وما إلى ذلك لأكله، إنها خضار مغذية لها العديد من الفوائد للحفاظ على صحة المعدة.

ويحتوي القرع الزجاجي على كمية كبيرة من الألياف والماء التي تحسن حالة الإسهال وتعالج حركات الأمعاء غير المنتظمة.

ومن المهم تجنب الجفاف أثناء العملية وشرب المزيد من السوائل والماء في هذه الحالة التي تعتبر في حد ذاتها منشطًا.

تحتوي العصائر والقرع على مضادات الأكسدة التي تساعد في علاج الإسهال وتعويض العناصر الغذائية المفقودة.