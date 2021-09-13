وزير الخارجية القطري يزور أفغانستان

ووفقا لوسائل إعلامية محلية فإن الوزير القطري يعتبر بهذه الزيارة أول مسؤول يزور البلاد عقب تشكيل حركة "طالبان" حكومتها.

The arrival of Qatari delegation at the Presidential Palace.

The meeting was also attended by Mullah Muhammad Hassan Akhund, senior Afghan officials and the Qatari Foreign Minister, and they discussed important issues, including bilateral relations.@jaberalharmi @MBA_AlThani_ pic.twitter.com/TkN9RVTkit — Muhammad Jalal (@MJalal700) September 12, 2021

وأكد حساب تابع لحركة "طالبان" الأفغانية، على موقع "تويتر"، وصول وزير الخارجية القطري، آل ثاني إلى كابول، مشيراً إلى أنه سيلتقي بمسؤولي الحكومة الأفغانية الجديدة، في القصر الرئاسي.

وكان وزير الخارجية القطري قد زار تركيا ودولا أخرى قبل وصوله إلى كابول، وذلك لبحث الأوضاع في أفغانستان مع المسؤولين في تلك الدول.

وفي سياق ما تم من تعاون قطري قالت لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، في تصريحات الأسبوع الماضي إن بلادها والجمعيات الخيرية قامت ببناء المزيد من المساكن للاجئين الأفغان، حيث قامت السلطات القطرية ببناء المزيد من المساكن والعيادات الميدانية، كما توفر أكثر من 55 ألف وجبة يوميا للاجئين الأفغان.

وأكدت راشد الخاطر أن نحو ثلثي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان قد انتقلوا إلى دول أخرى، فيما لا يزال نحو 20 ألف شخص في بلادها، التي توفر لهم الطعام والرعاية الصحية والطبية.

وأوضحت المسؤولة القطرية أنه تم إسكان بعض اللاجئين الأفغان، بما في ذلك اللاجئين الذين عملوا في مؤسسات إعلامية مثل "نيويورك تايمز" الأمريكية، في فيلات جديدة تماما تم بناؤها لكأس العالم 2022، في وقت يعيش البعض الآخر في قاعدة "العديد" العسكرية.

وأشارت لولوة بنت راشد الخاطر إلى أن بلادها قدمت 68 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى أفغانستان.

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