أمازون تخطط لتوظيف 125 ألف عامل في مستودعاتها بأمريكا

قالت شركة أمازون إنها تخطط لتوظيف 125 ألف عامل في الولايات المتحددة الأمريكية، في مستودعاتها وإدرارت النقل التابعة لها.

وحسب تصريحات لرويترز، أكد ديف بوزمان نائب رئيس أمازون ديلفري سيرفس أن شركة أمازون رفعت متوسط ​​أجرها المبدئي في الولايات المتحدة إلى أكثر من 18 دولارا للساعة، وتخطط لتوظيف 125 ألف عامل في أمريكا.

وأوضح بوزمان أن الشركة تمنح في بعض المواقع مكافآت توقيع بقيمة 3000 دولار، أو ثلاثة أضعاف ما عرضته الشركة قبل أربعة أشهر.

يشار إلى أن أمازون تفعل ذلك في حين يعاني سوق العمل الأمريكي من تضييقات لجذب العمال، حيث يوجد عدد من الأمريكيين يسعون للحصول على مطالبات البطالة.

وعزا بوزمان أحدث زيادة في تعويضات أمازون إلى ما قال إنها المنافسة الشرسة، داخل السوق الأمريكي.

وأوضح بوزمان أن السوق الأمريكية "سوق عمل ضيقة، وقد رأينا بعضًا من ذلك كما تراه الصناعة بأكملها"، لافتا إلى أن "أمازون ستحافظ على أجرها الأساسي البالغ 15 دولارًا في الساعة"، قائلا: إن مزايا مثل تمويل الرسوم الدراسية الجامعية للعمال وبدء أجور تصل إلى 22.50 دولارًا في بعض المناطق تميز بائع التجزئة عبر الإنترنت عن أقرانه.

تقوم أمازون بتوظيف عمال للمساعدة في تشغيل 100 منشأة لوجستية تم إطلاقها هذا الشهر في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى أكثر من 250 منشأة تم افتتاحها في وقت سابق من هذا العام.

وفي حين لم تقدم أمازون أرقامًا دقيقة، إلا أن زيادة دولار واحد على أجر 17 دولارًا في الساعة ستصل إلى حوالي 6% زيادة.

وكانت أمازون، وهي ثاني أكبر صاحب عمل خاص في الولايات المتحدة، قد حددت حدًا أدنى للأجور قدره 15 دولارًا في الساعة في عام 2018.

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