مسؤولة تونسية: نصف التونسيين تقريبا أصيبوا بكورونا دون أن يعلموا

قالت الدكتورة راقلة تاج من وزارة الصحة التونسية أن أكثر من 40% من التونسيين أصيبوا بفيروس كورونا دون أن يعلموا.

وحسب تصريحات نشرها موقع بوابة إفريقيا الإخبارية قالت تاج التي تعمل مستشارة بديوان وزراة الصحة التونسية إن إحصاءات الوزارة تؤكد إصابة 40 إلى 50% من التونسيين.

وأكدت الدكتورة رافلة تاج المستشارة بديوان وزارة الصحة التونسية، وعضو اللجنة الوطنية للتلقيح، أنه طبقا لإحصائيات الوزارة، فإنه ما بين 40 و50% من التونسيين أصيبوا بفيروس كورونا دون أن يعلموا.

وعللت المسؤولة التونسية عدم علمهم بإصابتهم، بعدم ظهور أعراض قوية لهذه الإصابات.

واعتبرت المستشارة بوزراة الصحة التونسية أن "التلقيح بالجرعتين ضد فيروس كورونا هو الحل الأنجح على المدى الطويل".

وكانت وزارة الصحة التونسية قد لأصدرت بيانا اليوم الإثنين، أعلنت فيه وفاة 12 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية، بالإضافة لتسجيل 780 إصابة جديدة بالفيروس، لافتة إلى أن "إجمالي حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 24 ألفا و 244 حالة وفاة".

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