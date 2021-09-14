رئيس الوزراء المصري : ميزانية التعليم والصحة تضاعفت لدينا 19 مرة في 7 سنوات

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن حكومته ضاعفت ميزانيات التعليم والصحة من 10 إلى 19 مرة في سبع السنوات الماضية.

وحسب موقع مصراوي أكد مدبولي أن مخصصات التعليم تضاعفت 10 مرات، في 7 سنوات، لافتا إلى أنها كانت 4.9 مليار جنيه فى عام 2013 ، ثم تضاعفت إلى 56 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.

تصريحات مدبولي جاءت اليوم خلال كلمته في حفل إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021.

وقال مدبولي إن حكومته أنفقت "على مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، خلال العام المالي الماضي، أكثر من 50 مليار جنيه" لافتا إلى أن ذلك جاء "لإقامة العديد من المنشآت، وتطوير المنظومة التعليمية".

وعن القطاع الصحي اوضح رئيس الحكومة المصرية أن مخصصاتها تضاعفت إلى 19 ضعف، مدللا بأنها كانت 2.7 مليار جنيه في 2013، فأصبحت 54 مليار جنيه في 2021.

يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار"، كان قد توقف لمدة 10 سنوات، عن الصدور، وهذه أول مرة يتم صدوره بعد هذه الفترة.

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