بابا الفاتيكان: الصليب يجب ألا يستخدم كرمز سياسي

طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بضرورة عدم استخدام الصليب كرمز سياسي، يرى مستخدموه أنهم أفضل من الآخرين.

وحسب رويترز قال البابا "إن الصليب يجب ألا يستخدم كرمز سياسي"، محذرا أصحابه من الشعور بالأفضلية.

مطالبة البابا جاءت خلال عظته اليوم الثلاثاء، في مدينة بريسوف شرق سلوفاكيا، فيما اعتبر البعض أن المطالبة تعد انتقادا واضحا لاستغلال الدين لتحقيق أغراض حزبية.

وأقر البابا أن كثيرا من المسيحيين يعلقون الصليب حول أعناقهم أو في سياراتهم أو بيوتهم، لكنهم حسب قوله "ليسوا على صلة حقيقية بالمسيح".

وقال أمام حشد قدر بـ300 ألف حضروا عظته: "ما الفائدة ما لم نكف عن النظر إلى المسيح المصلوب ونفتح قلوبنا له"

وجدد مطلبه بعدم حصر الصليب داخل طقوس محددة قائلا: "دعونا لا نحصر الصليب في كونه أداة للعبادة أو رمزا سياسيا أو علامة على المكانة الدينية والاجتماعية".

يشار إلى أن فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، كان قد قال إن التراث المسيحي لبلاده مهدد بالاندثار.

وبعد اجتماعه بالبابا يوم الأحد، طلب أوربان من البابا "ألا يسمح باختفاء المسيحيين المجر". وقال البابا في المجر إنه يمكن للبلاد الحفاظ على جذورها المسيحية مع انفتاحها على المحتاجين.

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