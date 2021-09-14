مقاطعة صينية تتخذ إجراءات ضد تداول العملات المشفرة

وحسب بيان للجنة نشرته رويترز، فإن هذا الإجراء هو أحدث ما اتخذته الصين من إجراءات ضد العملات المشفرة.

وقال البيان إن إدارة التعليم بالمقاطعة، وإدارة الأمن العام، ومكتب التنظيم المالي المحلي وإدارة الاتصالات، كلها ستتعاون في تطبيق هذه الإجراءات.

وعن سبب هذا الموقف، قال البيان إن "تعدين العملات المشفرة يستهلك كمية هائلة من الطاقة، وهو ما يتعارض مع هدف الصين لحياد الكربون، إضافة لاحتوائه على مخاطر مالية ضخمة.

يشار إلى أن مجلس الدولة الصيني، أو مجلس الوزراء، قام في مايو/ أيار الماضي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد التعدين وتداول عملة البيتكوين.

وقد تم تصعيد حملة مكافحة العملات المشفرة بعد أيام من قيام ثلاث هيئات صناعية بحظر الخدمات المالية وخدمات الدفع المتعلقة بها العملات المشفرة.

ولفت البيان إلى أنه وقبل 30 سبتمبر، يتعين على هذه الإدارات التحقق من أنظمة المعلومات التي تستخدمها، لتجنب استخدام أي مورد كمبيوتر للانخراط في تعدين غير قانوني للعملات الافتراضية.

وطالبهم كذلك بتكثيف جمع المعلومات من المخبرين وعامة الناس، مؤكدا أنه وبدءًا من أكتوبر/ تشرين الأول، ستتم مراقبة القطاع وفرض عقوبات على من يخالف القواعد.

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