الرئاسة التونسية: العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ من الغد.. وهذه مواعيده

قالت الرئاسة التونسية إن بداية العمل بالتوقيت الشتوي هذا العام سيكون من الغد الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول.

وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن العمل بالتوقيت الشتوي سيكون من الغد الأربعاء، محددا الموظفين الحكوميين والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعن طبيعة العمل به في الأماكن المختلفة أوضح البيان أن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ستكون من الساعة 8.30 صباحا، وحتى الـ 30: 12، ثم من الـ 1.30نهارا إلى الـ 5.30 مساء

وبالنسبة ليوم الجمعة فسيكون العمل من 8.00 صباحا، وحتى الـ1.00، ثم من الـ 2.30 نهارا، حتى الـ 5.30 مساء.

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