الإمارات ترسل 100 طن من المساعدات العاجلة إلى لاجئي تيغراي

أرسلت الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء 100 طن من المساعدات العاجلة إلى لاجئي تيغراي عن طريق مطار الخرطوم الدولي.

وحسب موقع الإمارات اليوم فإن الشحنة التي وصلت مطار الخرطوم الدولي سيتم تخصيصها لمساعدة لاجئي تيغراي، وكذلك لإغاثة السودانيين المتضررين من الفيضانات الأخيرة.

وبالتزامن مع تلك الشحنة، وجهت منطمة الصحة العالمية شحنة أخرى إلى أديس بابا تحمل 85 طنا من الأدوية والمستحضرات الطبية، للإسهام في مواجهة تفشي وباء الكوليرا، وكذلك وباء كورونا.

وأوضح روبرت بلانشارد، عضو فريق الخدمات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية في دبي أن الشحنة التي تم توجيهها إلى أثيوبيا تكفي لرعاية نحو 140 ألف شخص وعلاج حوالي 15 ألف مريض بالكوليرا.

وقد اشترك في تسيير تلك الرحلات كل من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

من جانبه قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودعمه المستمر، تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية دورها في الاستجابة بسرعة كبيرة للأزمات المختلفة على مستوى العالم، بالتعاون مع شركائنا، في ضوء تنامي قدرة المدينة على الاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى العالم وتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها".

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