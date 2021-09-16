إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامى عن نشاطات إسرائيل منذ 50 عاما

وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال مندوب إيران في الوكالة الدولية كاظم غريب آبادي، إن "المجتمع الدولي والوكالة الذرية يتعاميان منذ أكثر من خمسة عقود إزاء نشاطات هذا الكيان ولا يشرفان على نشاطاته النووية".

ووصف آبادي ما تقوم به الوكالة الدولية تجاه نشاطات إسرائيل النووية بأنه "صمت"، مؤكدا أن ترسانتها "مليئة بالقنابل النووية".

تصريحات المسؤول الإيراني جاءت خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على تصريحات لمندوب إسرائيل بالوكالة، والتي وصف فيها موقف الوكالة من إيران أيضا بـ"التعامي".

ورد آبادي عليه، قائلا: "إن طرح هذا الموضوع مثير للسخرية من قبل مندوب كيان ليس عضوا في أي من المعاهدات الدولية لنزع السلاح والحد من الانتشار النووي".

وأوضح أنه "إن كان الحديث عن عدم إشراف الوكالة على نشاطات إيران في الأشهر السبعة الماضية، وهو في الواقع محاولة لخداع الرأي العام، فان إيران ملتزمة باتفاق الضمانات مع الوكالة وتعمل تحت إشرافها وفق هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن "ما يدعو للمزيد من الأسف هو أن الوكالة التزمت الصمت تعمدا في هذا المجال".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، كان قد أكد في مقابلة لـ"سبوتنيك" خلال زيارته الأولى لموسكو بعد تعيينه، أن تطوير إيران لقدراتها النووية أمر يقلق دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن دولا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين-أقرب جيران إيران- جميعهم قلقون مثلنا.

وحذر لابيد من أن سباق التسلح النووي سيبدأ في الشرق الأوسط، إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، وسيتم تنفيذ التطوير من قبل المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، حسب تعبيره.

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