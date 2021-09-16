تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة

أعلنت السلطات السعودية أنها أجرت أعمال صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني في الكعبة، داخل المسجد الحرام في مكة.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أكد فهد بن حضيض الجابري، مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة، أنهم قاموا بـ "تنظيف وصيانة لإطار الحجر الأسود، والركن اليماني المعمولان بالسلك المطرز بالفضة والمطلي بماء الذهب".

ولفت إلى أن الصيانة تضمنت تغيير المقبض الذي يمسك به رجل الأمن أعلى الحجر الأسود، حيث يكون في هذا المكان من أجل منع التزاحم على الحجر.

وقال أحمد بن مساعد السويهري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، إن أعمال الصيانة للكعبة لا تتوقف على مدار الساعة.

وأوضح أن هذه الأعمال تتم من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن هناك فريقا مختصا بإدارة كسوة الكعبة في المسجد الحرام.

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