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    تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص

    3 أنواع من الطعام تخفض مستويات الكوليسترول بسرعة

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    ينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل أساسي عن طبيعة النظام الغذائي، لذا فإن تغيير نظامك الغذائي هو أفضل طريقة لتقليل الكوليسترول بسرعة.

    وحسب موقع إكسبريس يو كي فعندما يكون لديك الكثير من الكوليسترول في الدم، فإنك تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

    سرطان العين
    © AP Photo / Patrick Sison
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    وفي حين أن الكوليسترول الجيد (البروتينات الدهنية عالية الكثافة) ضروري لسحب الكوليسترول ليتم تكسيره في الكبد، فإن الكوليسترول السيئ (البروتينات الدهنية غير عالية الكثافة) يسد الأوعية الدموية ويضيق الشرايين.

    تقول الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت إن البروتينات الدهنية عالية الكثافة (إتش دي إل) هي "كوليسترول جيد" لأنها تحمل الكوليسترول بعيدًا عن القلب والشرايين ، ليتم تطهيره في الكبد.

    ويعد ارتفاع مستوى (إتش دي إل) جيدًا بشكل عام، ولكن ارتفاع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (إل دب إل) خطير للغاية.

    وأوضحت لي أن "البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (إل دي إل) هي" كوليسترول ضار "يحمل الكوليسترول إلى القلب والشرايين، حيث يمكن أن تتطور اللويحات الدهنية بعد ذلك، ثم تقوم هذه المواد بمنع تدفق الدم إلى الأنسجة البعيدة عن الانسداد".

    وعلى الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول يرجع في الغالب إلى عوامل غذائية، إلا أنه يمكن أيضًا أن يكون ناتجًا عن حالات مثل قصور الغدة الدرقية، والسمنة، وتناول الكحول بكثرة، وفقدان الشهية العصبي، وأمراض الكلى المزمنة وغيرها.

    ويمكن أيضًا أن تتفاقم مستويات الكوليسترول بسبب التدخين، والإفراط في تناول الملح في النظام الغذائي والإفراط في تناول الكحول.

    وعن الأطعمة التي يمكن أن تخفض نسب الكوليسترول قالت لي: ستعمل هذه التغييرات الغذائية الثلاثة البسيطة على خفض الكوليسترول بسرعة.

    الدهون الصحية

    تقول لي: يجب أن تتناول الدهون غير المشبعة الأحادية والتي تشمل زيت الزيتون والسمسم وزيت بذور اللفت والأفوكادو والمكسرات مثل اللوز والكاجو والبندق.

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    © CC0 / pixabay
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    وتشمل أيضا الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل أو السلمون المرقط وعباد الشمس وفول الصويا والذرة وزيوت عباد الشمس والكتان واليقطين وبذور السمسم والجوز.

    وعن اللحوم قالت يجب تناول اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي أو تناول السمك.

    توصي لي كذلك بـ"تناول الكثير من الخضار، والعدس، والفول، والحمص، وتناول الفاكهة الطازجة، واستخدم المكسرات والبذور في طبخك".

    الألياف

    أكدت كذلك على ضرورة تناول المزيد من الألياف لتقليل الكوليسترول، وهي كربوهيدرات غير قابلة للهضم، وتوجد في العديد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات والبذور، لافتة إلى أن "الألياف ضرورية لصحة جيدة لأنها تضخم الأمعاء وتحفز مرور الطعام عبر القناة الهضمية.

    وأوضحت أنه "أثناء تحرك الطعام، يساعد محتوى الألياف في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز"

    الفاكهة والخضروات

    ونصحت الدكتورة لي بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، مع تجنب الأطعمة البيضاء مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة البيضاء.

    وأكدت على ضرورة اختيار الحبوب الكاملة غير المكررة والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الخبز الأسمر والخبز والأرز البني والمكرونة البنية".

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