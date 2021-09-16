علامتان في أصابع قدميك تدلان على انخفاض قياسي لفيتامين هام

يساهم فيتامين "ب 12" في الوظائف الحيوية بالجسم ويصبح تأثيره واضحًا بشكل كبير إذا نقص بصورة أو بأخرى.

وحسب دراسة لجامعة ميتشيغان هيلث نشرها موقع إكسبريس يو كيه، هناك علامتان منبهتان في أصابع قدميك تدلان على وجود مستويات منخفضة "لفترة طويلة".

تقول الدراسة إن فيتامين "ب 12" يؤدي العديد من الأدوار في الجسم، مثل المساعدة في تكوين الحمض النووي ودعم الجهاز العصبي.

وفيما يتعلق بهذا الأخير، يمكن أن تؤدي مستويات "ب 12" المنخفضة غير المعالجة إلى تلف الأعصاب، مؤكدة أنه "إذا ظل مستوى فيتامين ب 12 منخفضًا لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الخلايا العصبية".

علامتان

وتلفت الدراسة إلى أن هذا التلف العصبي يظهر على أصابع القدمين عن طريق علامتين، هما التنميل، والوخز.

وتشمل العلامات الأخرى لتلف الأعصاب ضعف الشعور بالتوازن، والكآبة، وانخفاض في القدرات العقلية.

على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج.

وترى الدراسة أنه "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم"، مشيرة إلى إمكانية إجراء أنواع مختلفة من اختبارات الدم للمساعدة في تحديد الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك.

تتحقق هذه الاختبارات مما إذا كان لديك مستوى أقل من الهيموجلوبين (مادة تنقل الأكسجين) عن المعدل الطبيعي، وما إذا كانت خلايا الدم الحمراء أكبر من الطبيعي، ومستوى فيتامين "ب 12" في الدم، ومستوى حمض الفوليك في دمك.

أسباب نقص فيتامين "ب 12"

هناك نوعان من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين "ب 12" - فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية، والتي تجعل جهازك المناعي يهاجم الخلايا في معدتك التي تنتج بروتينًا يساعد الجسم على امتصاص فيتامين ب 12.

ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي منه خلال نظامهم الغذائي.

وعادةً ما يوفر النظام الغذائي الذي يشمل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ما يكفي من فيتامين ب 12.

كيفية علاج نقص فيتامين "ب 12"

يعتمد علاج نقص فيتامين ب 12 على سبب الحالة، حيث يمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

وغالبًا ما يتم إعطاء حقن ب 12 لتجديد المستويات، فقر الدم هو نقص في عدد أو جودة خلايا الدم الحمراء في جسمك.