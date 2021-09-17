إعلام: الأمن العراقي يقتل 3 من عناصر "داعش" في كركوك

قالت تقارير إعلامية إن الأمن العراقي قتل 3 أفراد من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول كثيرة)، في مدينة كركوك.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن مصدر أمني، مساء الخميس، أن 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، قد قتلوا في عملية أمنية في كركوك شمالي العراق.

وأوضح المصدر أن "قوة أمنية ضمن مقتربات وادي زغيتون في كركوك تعالج أهدافاً لداعش"، لاتفا إلى أن مقتل الـ3 هي مجرد عمليات أولية، وأن "العملية ما زالت مستمرة".

وتشهد محافظة كركوك الواقعة شمالي العراق، والتي تعتبر خامس أكبر مدنه من حيث عدد السكان، عملية أمنية موسعة ومستمرة لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

ففي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، بأن طيران القوة الجوية العراقية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية تم خلالها تدمير أسلحة ودراجات نارية ومواد إدارية لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة سعيدي كوكز ضمن قاطع عمليات قضاء داقوق، شرقي محافظة كركوك.

وفي اليوم نفسه، كانت قيادة العمليات المشتركة في كركوك قد أعلنت مقتل جميع "الإرهابيين" وأعضاء التنظيم الذين نفذوا هجوما على نقطة الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، مؤكدة في بيان لها أن قوات المقر المتقدم قتلت "جميع الإرهابيين والدواعش" الذين هاجموا نقطة لمشاة 20 اتحادية، والعملية تمت بإسناد طيران الجيش، مؤكدة أنها ستقضي على "كل من يستهدف قواتنا".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أمر في وقت سابق، بتنفيذ عمليات عسكرية استباقية ضد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك، بعد مقتل 13 عنصرا أمنيا في هجوم على حاجز أمني.

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