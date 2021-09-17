إيران: رئيسي يلقي خطابا افتراضيا في القمة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت إيران أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيلقي خطابا افتراضيا في القمة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، أكد مجيد تخت روانجي، مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة أن رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي سيلقي خطابا افتراضيا في القمة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قد بدأت الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، دورتها الـ76، عن بعد بواسطة الإنترنت.

وسيعقد أيضا أسبوع رفيع المستوى في الفترة الممتدة من 21 حتى 27 من الشهر نفسه، بمشاركة 110 رؤساء دولة.

وقال روانجي إن الرئيس الإيراني سيلقي خطابه، ثم يترأس وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وفد البلاد في نيويورك.

وأوضح مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة أن وفد إيران سيحضر "اجتماعات على مستويات عليا سيتم عقدها بصورة موازية في مختلف مجالات الطاقة والغذاء ومكافحة التمييز العنصري ومحو أسلحة الدمار الشامل".

وأشار إلى أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسيعقد اجتماعات خاصة "مع الباحثين في مختلف المراكز البحثية".

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