6 تطبيقات في هاتفك تساعدك على نوم سريع وهاديء

هل تعاني من مشاكل في النوم سريعا؟ وهل تواجه أرقا أثناء نومك لأسباب مختلفة؟.. إليك هذه التطبيقات الـ6 الموجودة على هاتفك والتي تساعدك على نوم سريع وهاديء.

حسب موقع ليف سترونج، هناك تطبيقات يمكن تحميلها على الهاتف المحمول وتعمل بالفعل على جعل النوم أكثر سرعة وهدوءًا، بداية من الحد من الشخير إلى التغلب على الأرق.

ومع أن الخبراء عادة لا ينصحون باستخدام الهواتف في غرفة النوم، بسبب الضوضاء التي يحدثها والضوء الأزرق الذي ينبعث منه، إلا أن استخدام هذه التطبيقات، يمكنك من أن تعطل تلك القاعدة من أجل الاستفادة من هذه التطبيقات التي تعزز نومك بشكل أفضل، وهذه التطبيقات هي:

1. الأفضل للشخير: سنورلاب

إذا كان من حولك أثناء النوم يؤذيهم شخيرك، وإذا كنت تستيقظ ليلا على صوته، فهذا التطبيق يناسبك.

ضع هاتفك بجوار سريرك وسيقوم سنورلاب بتتبع شخيرك أثناء الليل ثم رسم النتائج على الرسم البياني، حيث يمكنك في صباح اليوم التالي، التحقق من مدة وتكرار وحجم الشخير والنفث.

يقول طبيب الأعصاب واختصاصي النوم كريس وينتر، دكتوراه في الطب، ومؤلف "ذا سليب سوليوشن": "يمكن أن يساعد عرض هذه الملفات الصوتية على طبيبك في تشخيص انقطاع النفس النومي المحتمل ووضع خطة علاجية لتحسين نومك".

ويتم تنزيله من خلال "SnoreLab.com"

2. لا يمكنني الاستيقاظ!

وجد استطلاع أجري في أكتوبر/تشرين الأول 2019، من "ماتريس إنكويرير" أن 57%، من الناس يُفرٍطون في النوم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بسبب أنهم غفوا مباشرة، أو قاموا بإيقاف تشغيل منبه هاتفهم بشكل شارد.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فقد تستفيد من تطبيق المنبه "كانت ويك أب"، يقول الدكتور وينتر: "لإيقاف تشغيل المنبه، ينشئ هذا التطبيق مهمة أكثر تعقيدًا من تمرير إصبعك"، من أجل منعك من النوم الزائد، سيستمر هاتفك في الرنين حتى تكمل، اعتمادًا على الإعدادات الخاصة بك.

يقول الدكتور وينتر: "إنه يمكن أن يمنحك الثقة بأنك ستستيقظ، وهذا بدوره يسمح لك بالنوم جيدًا أثناء الليل".

ويتم تنزيل هذا التطبيق من خلال: KogCreations.com

3. الأفضل للانجراف: رست فليكس

وهو تطبيق يقدم أكثر من 20 قناة من المحتوى الصوتي والمرئي المهدئ، بما في ذلك قصص ما قبل النوم وتأملات النوم الموجهة وأصوات الطبيعة ومقاطع الفيديو والموسيقى الهادئة.

يقول اختصاصي النوم مايكل بريوس مع النبضات بكلتا الأذنين، يتم الجمع بين ترددين صوتيين مختلفين قليلاً لإنشاء تصور لتردد واحد جديد.

بعبارة أخرى، إذا جاءت نغمة 500 هرتز عبر سماعة الرأس اليمنى وصدرت نغمة 580 هرتز عبر يسارك، فإن عقلك يضبط ترددًا يبلغ 80، هذه موجة صوتية منخفضة التردد جدًا لا يمكنك سماعها بالفعل، لكن عقلك لا يزال يسجلها.

ويؤكد بريوس أن الاستماع إلى الأصوات التي تخلق نغمة منخفضة التردد يمكن أن يبطئ نشاط الموجات الدماغية، مما يعزز حالات الاسترخاء الأعمق. "النتيجة أفضل، نوم أعمق.

ويمكن تنزيله عبر Restflix.com

4. الأفضل للضوضاء... "ماي نيوز"

تساعد الضوضاء البيضاء على النوم لأنها تخفي الأصوات المحيطة وتهدئ الجهاز العصبي.

يقول بريوس: "أذناك في حالة تأهب دائمًا للضوضاء القادمة، والتي تفسرها بعد ذلك على أنها إما مهددة أو غير مهددة، وعندما تصبح بيئة الصوت أكثر هدوءًا، يصبح سمعك أكثر حدة".

تعمل آلات الضوضاء البيضاء على إخماد الأصوات الخلفية المزعجة حتى يتمكن جسمك وعقلك من الاسترخاء، فعلى سبيل المثال ، حصل المرضى في وحدة العناية التاجية على ضعف قدر النوم عند تعرضهم للضوضاء البيضاء، وفقًا لدراسة أجريت في يونيو 2016 على 60 شخصًا.

وما يميز "ماي نيوز" هو القدرة على تخصيص مزيج من الصوت الخاص بك اعتمادًا على التردد الذي تجده أكثر هدوءًا.

ويتم تنزيله عبر myNoise.net

5. الأفضل للأرق... سليبيو

إذا كنت تعاني من الأرق الكامل، فقم بمقابلة مدرب النوم الافتراضي الخاص بك، يقول بريوس: "سليبيو هو برنامج عبر الإنترنت يستخدم تقنيات العلاج السلوكي المعرفي لتحسين النوم، وقد طوره بعض كبار الباحثين في مجال النوم في العالم من جامعة أكسفورد".

وإليك كيفية عملها: بعد تقييم أهدافك وتحدياتك المتعلقة بالنوم، يوفر سليبيو ستة دروس أسبوعية مدة كل منها 20 دقيقة مصممة خصيصًا لك، وقد تتضمن هذه الدروس إجراء تغييرات على غرفة نومك أو نمط حياتك.

وقد تم العثور على تكتيكات العلاج السلوكي المعرفي الرقمي "دي سي بي تي" داخل التطبيق لتحسين الأرق والصحة والرفاهية النفسية ونوعية الحياة بشكل كبير، وفقًا لدراسة أجريت في يناير/كانون الثاني 2019 في الطب النفسي "جاما".

ويتم تنزيله عبر BigHealth.com

6. الأفضل لتقييم جودة النوم... هيلث مات

تعتمد تطبيقات تعقب النوم على البيانات البيولوجية لتقييم جودة عينك، لذا فهي تتطلب عادةً جهازًا يمكن ارتداؤه للحصول على قراءة دقيقة.

يأتي هيلث مات إما مع ساعة ذكية (تبدأ من 55.96 دولار) أو بساط مستشعر تضعه فوق مرتبتك (99.95 دولار).

يقول الدكتور وينتر: "تقيس هذه الأجهزة معدل ضربات قلبك وحركتك أثناء الليل، ثم تخلق مزيجًا مركبًا من نومك من الليلة السابقة".

وفي اليوم التالي، يمكنك التحقق من "درجة نومك" المشتقة من خوارزمية تضع في اعتبارها مدة النوم والعمق وعدد الانقطاعات، تراقب حصيرة المستشعر أيضًا أنماط التنفس لديك لاكتشاف انقطاع النفس النومي المحتمل.

ويساعد المستخدمون في الحصول على جدول نوم من خلال تذكيرك قبل نصف ساعة من النوم بأن الوقت قد حان للاسترخاء، وتقييم تقدمك في الالتزام بوقت نومك المستهدف وكشف كيف استغرق الأمر وقتًا طويلاً لتغفو بحيث يمكنك التأكد من أنك تغفو لمدة 7 إلى 9 ساعات موصى بها.

في الصباح، سيصدر منبهًا اهتزازيًا لطيفًا في النقطة المثلى أثناء دورة نومك حتى تستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش بدلاً من الترنح.

يقول الدكتور وينتر: "يعد جدول نوم ثابتًا مهمًا بشكل خاص أثناء الحجر الصحي وإذا كنت تعمل نانوغرام من المنزل".

بالإضافة إلى ذلك، يوفر هيلث مات أدوات لتحديد العناصر التي قد تؤثر على نومك.