منظمات دولية: قلقون من عدم تطعيم 40% من سكان العالم بنهاية 2021

عبرت منظمات دولية كبرى في بيان مشترك عن قلقها من عدم إمكانية تطعيم 40% من سكان العالم، بحلول نهاية العام الحالي 2021.

وحسب بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، أكد على ضرورة وجود تحرك عاجل لتطعيم الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ووفقا لموقع عمون، ناشدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد فيروس كورونا، على تعزيز الجهود لإرسال جرعات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأكد البيان أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سيشهد اجتماعات ونقاشات جانبية حول "التفاوت الكبير في معدلات التطعيم بين الدول الغنية والنامية".

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا جورجيفا إلى التحدث في القمة يوم 22 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد البيان أن "البلدان التي لديها معدلات تطعيم عالية- والتي اشترت مجتمعة أكثر من ملياري جرعة زيادة عن حاجتها- يجب أن تستبدل بشكل عاجل جداول التسليم على المدى القريب مع برامج التوزيع العالمية للمساعدة في سد الفجوات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

يشار إلى أن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط، كان قد كشف عن فرق شاسع في توزيع اللقاحات المضادة لكورونا بين الدول الغنية والفقيرة، مؤكدا أن غالبية الكميات المنتجة من اللقاحات تذهب إلى الدول الغنية، ولا تتلقى الدول الفقيرة إلا القليل منها.

وحذر المسؤول من أن "التفاوت وصل إلى حد لا يمكن التغافل عنه، حيث توفر الدول مرتفعة الدخل 100 جرعة لكل 100 شخص، بينما توفر الدول المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدول المتوسطة الدخل، ومنها الكثير في أفريقيا، 1.5 جرعة فقط لكل 100 شخص".

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