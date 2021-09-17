بريطانيا تدرس تخفيف قواعد السفر الخاصة بكورونا

تنظر الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، في تخفيف قواعد كورونا للسفر الدولي، وزيادة أواخر الموسم لشركات الطيران وشركات العطلات والسياحة.

وحسب "رويترز"، في حين خففت أوروبا قيود السفر على التطعيمات الكاملة، لا تزال متطلبات اختبار كورونا باهظة الثمن للوافدين المحصنين بالكامل إلى بريطانيا، مما يمنع انتعاش السفر مع اقتراب فترة الشتاء الأكثر صرامة، لكن قد يتم الإعلان عن تغيير القاعدة في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال وزير الزراعة جورج يوستيس لشبكة "سكاي نيوز": "اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الوزراء بشأن كورونا، التي تقرر هذه الأمور ستنظر في ذلك على الأرجح في وقت لاحق اليوم".

وكانت المطارات وشركات الطيران وشركات السفر قد حذرت الحكومة من المزيد من فقدان الوظائف، إذا لم تلغ الاختبار الخاص وما يسمى بنظام إشارات المرور الذي يصنف الوجهات على أنها خضراء وكهرمانية وحمراء.

وقال أندرو فلينتام، المدير الإداري لشركة "تي يو آي يو كيه" لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة: "هناك المئات من الشركات التي لن تنجو هذا الشتاء ما لم يتم إجراء تغييرات".

ووفقًا للتقارير، ستلغي الحكومة مطلب المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل لإجراء اختبار التدفق الجانبي قبل مغادرة وجهتهم واختبار بي سي آر، المكلف عند عودتهم إلى بريطانيا، والذي يمكن أن يضيف مئات الجنيهات لكل شخص إلى الرحلة.

وتراجعت الرحلات الجوية في المملكة المتحدة بنسبة 39% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة للأسبوعين حتى أوائل 6 سبتمبر/ أيلول، في حين تراجعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بنسبة تتراوح بين 24 و 28%.

ويوجد في القائمة الحمراء لبريطانيا حاليًا 62 دولة، وهو التصنيف الذي يتطلب 11 ليلة في فندق الحجر الصحي بتكلفة تزيد عن 2000 جنيه إسترليني.

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