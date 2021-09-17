مسؤول تونسي: نحسم اليوم اعتماد شهادة التلقيح لدخول الأماكن المغلقة

قال مسؤول تونسي إن اللجنة العلمية المسؤولة عن القرارات الخاصة بفيروس كورونا ستتخذ اليوم قرارا بخصوص اعتماد شهادة التلقيح عند دخول الأماكن المغلقة.

وحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية، قال الدكتور فوزي سليم إن "قرار اعتماد شهادة تلقيح ضد كورونا بالنسبة للتونسيين قبل الدخول للفضاءات المغلقة، سيتم طرحه عشية اليوم خلال اجتماع اللجنة العلمية".

وقال سليم إن "شهادة الانتفاع باللقاح يتم إسنادها عند الطلب وذلك للإدلاء بها وقت الضرورة".

وعن كيفية استخراجها أوضح المسؤول التونسي أنه يمكن استخراج الشهادة من موقع وزارة الصحة، مرجحا إحداث رابط مخصص لهذا الغرض.

وعن الوضع الوبائي في تونس قال عضو اللجنة العلمية، إن المؤشرات في تحسن مستمر، بسبب انخفاض نسبة التحاليل الإيجابية للفيروس، وتراجع عدد الوفيات بكورونا.

وتأسف سليم على ما وصفه بـ "تراخي المواطنين في الإقبال على عملية التطعيم، والالتزام بالبروتوكولات الصحية والإدراءات الوقائية".

وأكد المسؤول التونسي أن وزارة الصحة تسعى لتطعيم 60% من التونسيين مع نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن هناك أكثر من 3 ملايين و14 ألف شخص حصلوا على لقاحات كورونا، من بينهم مليونان و302 ألف حصلوا على جرعتين من اللقاحات، مشيرة إلى أن هناك 320 ألفا و920 شخصا حصلوا على جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون"، و391.5 ألف شخص حصلوا على جرعة واحدة من اللقاحات بعد تعافيهم من إصابة سابقة بفيروس كورونا.

وأكدت أن منظومة "إيفاكس" لتسجيل طلبات تلقي لقاحات كورونا، بلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن أكثر من 6 ملايين و92 ألف شخص حتى الآن.

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