مسؤول مغربي يتوقع تخفيف قيود كورونا قريبا

توقع مسؤول مغربي تخفيف القيود الخاصة بفيروس كورونا، في بلاده، مؤكدا أن معدلات الإصابة آخذة في التراجع.

وحسب تصريحات لموقع هسبريس المغربي، قال سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية الخاصة بفيروس كورونا: "إن تخفيف الإجراءات التي تم وضعها للتحكم في المرحلة السابقة سيفرض نفسه خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ولن يصبح هناك أي داع لهذه القيود".

وبخصوص عودة النشاطات الرياضية وفتح القاعات، قال المتوكل: "كل شيء وارد"، ملمحا إلى أن "جميع المؤشرات الوبائية في تراجع".

وناشد عضو اللجنة العلمية المغربية الخاصة بكورونا المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا إنها الحالة الوحيدة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وقال: "التناوب ما بين التخفيف والتشديد ما دام الفيروس موجودا، وبالتالي إذا ما كانت الحالة الوبائية مستقرة يتم التخفيف وإذا ما ساءت الأوضاع نلجأ إلى التشديد".

وأوضح ضرورة التعايش مع الفيروس بجانب الحفاظ على التطعيم، مؤكدا: "اليوم الفيروس هو الطاغي، وبالتالي على المريض الإسراع إلى اتباع البروتوكول الوطني للعلاج في حال الإحساس بأية أعراض مشابهة للزكام".

يشار إلى أن معدل إشغال أسرة العناية المركزة قد تراجع 30%، عقب تجاوزه 55% خلال الأسابيع الماضية، إضافة لانخفاض معدل الإصابة إلى 6.6%.

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