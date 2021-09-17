البيت الأبيض يحث الكونغرس الأمريكي على معالجة قضايا الديون دون مشاكل

طالب البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي بمعالجة قضايا الديون قبل الموعد المحدد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بريان ديس، اليوم الجمعة، إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستتعامل مع ديون البلاد، وحث الكونغرس على معالجة القضية دون مشاكل قبل الموعد النهائي؛ حسب تصريحات نقلتها "رويترز".

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني لـ "إم إس إن بي سي": "نحن واثقون من أن هذا سوف يتم، إنه أمر لا يمكن وصفه تمامًا، ولا يمكن تصوره أننا سنسمح للحكومة الفيدرالية بعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بالفعل".

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين المشرعين الأمريكيين من أن البلاد تخاطر بأزمة مالية جديدة، والتقصير في التزامات السداد إذا لم ترفع حد القرض الفيدرالي البالغ 28.5 تريليون دولار.

وعلى مدى أشهر، حثت يلين الكونغرس على التحرك، قائلة إن الأموال و"الإجراءات الاستثنائية" المستخدمة في تمويل الحكومة الأمريكية مؤقتًا ستنفد في أكتوبر.

لكن الجمهوريين، الذين فقدوا السيطرة على البيت الأبيض في انتخابات 2020 وليس لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، قاوموا وحملوا الديمقراطيين المسؤولية عن الأزمة المحتملة.

يشار إلى أن مكتب الميزانية بالكونغرس، كان قد أكد في مارس/ آذار الماضي، أن عبء الدين الفيدرالي الأمريكي سيتضاعف على مدى الثلاثين عاما القادمة، ليبلغ 202% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2051، مع نمو العجز وارتفاع أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وتوقع المكتب أن يصل الدين الفيدرالي إلى 102% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بسبب الإنفاق الهائل المرتبط بوباء فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يتلاشى هذا الإنفاق خلال العقد المقبل، مما يؤدي إلى تقليص العجز السنوي إلى 4.4% في المتوسط ​​من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2022-2031، من 10.3% في عام 2021.

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