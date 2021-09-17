سكك حديد مصر: قرار تحصيل رسوم دخول المحطات قديم وهذه تفاصيله

أكدت سكك حديد مصر أن قرار تحصيل رسوم محطات القطارات قديم وتم تطبيقه قبل ذلك.

وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي أكد مصدر في السكة الحديد، اليوم الجمعة، أن القرار قديم، وتمت إعادة تطبيقه مرة أخرى على الموَدعين للمسافرين داخل محطات السكة الحديد حاليا.

وعزا المصدر إعادة تطبيق القرار للرغبة في الحد من التزاحم دون داع، على أرصفة المحطات، قائلا: "الناس لما بتودع قرايبها بيكونوا 10 أفراد عشان واحد مسافر".

وتحدث المصدر عن سبب آخر لفرض الرسوم وهو ما وصفه بـ "الحد من التزويغ من دفع ثمن تذكرة ركوب القطارات"، وكذلك "مواجهة المتسولين والمتواجدين بدون داعي على الأرصفة".

فيما أكد المصدر أن قيمة الرسوم التي سيتم تحصيلها ستكون 3 جنيهات، مقابل إيصالات رسمية، أوضح أنه تم تطبيقه اعتبارًا من الـ 12 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

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