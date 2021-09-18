"غازبروم" الروسية تسعى لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا بقدر الإمكان

أفادت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، بأنها تقوم بتصدير الغاز إلى السوق الأوروبية بالامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية، وتسعى جاهدة أيضًا لتلبية الطلبات بإمدادات إضافية - بحسب الإمكانيات المتاحة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة، تعليقاً على شكوى البرلمانيين الأوروبيين الموجهة إلى المكتب الصحفي للشركة: "غازبروم" تزود المستهلكين بالغاز وفق طلباتهم بالامتثال التام للالتزامات التعاقدية القائمة وتسعى إلى تلبية طلبات الحصول على إمدادات إضافية وفق الإمكانيات المتاحة".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، أنها تلقت رسالة من عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، يطلبون فيها تحليل ممارسات غازبروم في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي.

وتعد شركة "غازبروم" مورد الغاز الرئيسي إلى أوروبا وبلغت حصتها من واردات الغاز إلى السوق الأوروبية نهاية العام الماضي 56 في المئة.

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