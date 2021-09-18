أستراليا تعتقل محتجين على إجراءات الإغلاق وإصابات بين أفراد الشرطة

اعتقلت الشرطة الأسترالية عددا من المحتجين وأصيب بعض ضباط الشرطة، اليوم السبت، خلال مسيرات غير مصرح بها ضد إجراءات الإغلاق التي تتخذها البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وفيما قالت شرطة ولاية فيكتوريا إنه تم نقل ستة ضباط إلى المستشفى، فإن لقطات مصورة أذاعتها الشرطة لبعض أفرادها سقطوا أرضا أثناء الاحتجاجات، وداس المتظاهرون عليهم، وفق رويترز.

وكان قرابة 700 شخص قد تجمعوا بأحياء في ملبورن، بينما تم نشر 2000 ضابط شرطة لمنع الوصول إلى وسط المدينة، كما تم تعليق وسائل النقل العام واستخدام السيارات.

وفي سيدني، تم نشر شرطة مكافحة الشغب ودوريات الطرق والمحققين وضباط الشرطة العامة في الشوارع لمنع التجمعات الكبيرة.

وقد أسفرت الأحداث حسب تاكيدات الشرطة عن اعتقال نحو 235 شخصا في ملبورن و 32 في سيدني.

ومنذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، تواجه أستراليا انتشار نوع دلتا لفيروس كورونا، بينما خضعت مدينتا سيدني وملبورن، وكذلك العاصمة كانبيرا، لإجراءات احتواء صارمة لعدة أسابيع.

وحتى اليوم السبت، تم الإبلاغ عن 1882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها في ولاية سيدني.

وتقول السلطات إنه يجب الحفاظ على القيود المفروضة في ولايتي فيكتوريا وكانبيرا حتى يتم تحصين 70٪ على الأقل من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.

** تابع المزيد من أخبار فيروس كورونا على سبوتنيك