فيديو يكشف خسائر حريق منزل الفنان شريف منير

نشرت الفنانة لورا زوجة الفنان شريف منير، مقطع فيديو يظهر حجم الخسائر التي مني بها منزلهما عقب نشوب حريق فيه.

وحسب المقطع الذي نشرته لورا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، فقد أظهر التهام الحريق لمحتويات غرفة، ظهر أنها في تراس المنزل، إضافة إلى تسببه في تشويه المنظر العام للحوائط والأسقف.

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وكتبت لورا بجوار الفيديو : "إمبارح كان يوم وحش أوي.. ربنا قدر ولطف وجت على قد كدة.. بحمد ربنا إن محدش حصله حاجة، وبحمد ربنا إن كان عندي جيران ماسابونيش لحظة.. بحمد ربنا على كل حال".

وقد نشر شريف منير في وقت سابق عبر حسابه في أنستغرام، مؤكدا حدوث الحريق، وكاشفا أن سببه سيجارة.

وقال: "الحمدلله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق".

وتابع: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من 7 صباحاً وده حصل وأنا مش موجود".