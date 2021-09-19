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    شعر امرأة

    5 عادات تسبب تساقط الشعر.. ابتعد عنها

    © Photo / Pixabay
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    تساقط الشعر مشكلة تعامل معها معظمنا مرة واحدة على الأقل في حياته، ولقد حاولنا جميعًا تغيير المنتجات، واتباع علاجات للتعامل مع هذه المشكلة.

    وحسب موقع أونلي ماي هيلث يمكن أن يؤدي علاج حالة دون معرفة السبب الجذري لمشكلاتها إلى تفاقمها.

    شعر امرأة
    © Photo / Pixabay
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    فليس الشامبو الخاص بك أو الظروف الجوية هي المسؤولة عن تساقط الشعر فقط، ولكن عاداتك اليومية لها دور كبير في هذا الأمر.

    ولقد قمنا هنا بإدراج بعض عادات نمط الحياة التي تحتاج إلى التوقف عنها على الفور، من أجل الحصول على رأس مليء بالشعر اللامع وتجنب تساقط الشعر وترققه.

    1. كثرة غسل الشعر

    النظافة عادة جيدة ولكن الإكثار من الخير يمكن أن يكون سيئًا أيضًا، لذا فمن المهم الحفاظ على فروة رأسك نظيفة ومنتعشة عن طريق غسل شعرك بانتظام

    لكن ومع أن الحفاظ عليه بعيدًا عن الأوساخ والغبار والزيوت أمر مهم، يجب ملاحظة أن غسل شعرك كثيرًا يمكن أن يسبب مشاكل أيضًا.

    فغسل شعرك بالشامبو كثيرًا يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من فروة رأسك ويجعل شعرك جافًا، وقد يؤدي إلى جعله هشًا مما يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه.

    ينصح باستخدام شامبو مرطب يتبعه بلسم لطيف (خاصة مع الأشخاص ذوي الشعر الجاف).

    وقد يؤدي غسل شعرك بالشامبو القاسي إلى جعله يبدو ميتًا وباهتًا، بدلًا من غسله كل يومين، يمكنك اتباع روتين الشامبو والبلسم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

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    2. الإفراط في التبييض

    مع تلوين شعرك بألوان مرحة مختلفة تتراوح من الأبيض إلى الأزرق والأخضر إلى البرتقالي أصبح اتجاهًا جديدًا، يلعب التبييض دورًا مهمًا في هذه العملية.

    إن عملية التبييض ليست مفيدة لشعرك ويمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة به، حيث يمكن أن تؤدي معالجة شعرك بالتبييض إلى إتلاف فروة الشعر مما يؤدي إلى أن تصبح ألياف الشعر أرق وأكثر عرضة للتكسر.

    3. استخدام فرشاة خاطئة

    يمكن للأدوات الخاطئة أن تلحق الضرر بشعرك أكثر مما تعتقد، ومن الضروري أن تعلم أن الأدوات التي كنت تستخدمها بشكل يومي ليست مناسبة لشعرنا وهي السبب الرئيسي وراء ترقق الشعر.

    يُقال إن فرشاة الشعر الخشن الشهيرة هي واحدة من أقل الخيارات ملاءمة للشعر عندما يتعلق الأمر بأدوات التمشيط، هذه الفرشاة قاسية على شعرك ويمكن أن تخدش فروة الرأس.

    ولذا يعد استخدام فرشاة ذات أسنان بلاستيكية مستديرة هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر باختيار الأداة المناسبة لتمشيط شعرك، نظرًا لأن هذه الفرش تحتوي على قاعدة بلاستيكية ذات فتحات تهوية، فلا تتركز الحرارة فيها وقت التصفيف.

    هذه الأمشاط اللطيفة والمريحة للشعر تحصل بالتأكيد على بعض النقاط لكونها فعالة من حيث التكلفة أيضًا.

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    4. عدم تناول وجبة الافطار

    تساقط الشعر
    © Depositphotos / Dmyrto_Z
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    يقال إن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم... حسنًا، هذه الوجبة ليست مهمة لصحتك فحسب، بل لشعرك أيضًا.

    ولهذا فإن التسرع والنزول دون تناول وجبة الإفطار ليس مجرد عادة في نمط الحياة تؤثر على صحتك، ولكنها ضارة لشعرك أيضًا، فبعد ليلة كاملة من الصيام، من المهم أن يكون لديك شيء في الصباح لتوفير العناصر الغذائية الأساسية للجسم.

    عندما نستهلك الطعام بعد هذا الوقت الطويل، فإنه يوفر العناصر الغذائية للأنظمة الأساسية للجسم، نظرًا لأن فروة الرأس ليست واحدة من هذه الأنظمة الأساسية، فإنها تحصل على العناصر الغذائية المتبقية بعد تغذية الأعضاء الرئيسية.

    5. التصفيف بالحرارة

    يمكن للفرد والتجعيد والتجفيف أن يجعل شعرك يبدو رائعًا لحدث ما، ولكن يمكن أن يتسبب في تلف شعرك على المدى الطويل.

    ويمكن أن يؤدي استخدام أدوات التصفيف بالحرارة إلى إضعاف شعرك من فروة الرأس مما يؤدي إلى تكسره وتساقطه، حيث يسهم التصفيف بالحرارة المفرطة في إتلاف البشرة وإضعاف جذع الشعر.

    يمكن أن يؤدي تصفيف شعرك بالحرارة بانتظام إلى جعله جافًا وخشنًا وباهتًا إلى جانب إتلاف الطبقة الخارجية من الشعر.

    ولذا حاول ألا تستخدم منتجات التصفيف بالحرارة على بشرتك لحماية شعرك من التلف.

    بقي أن نوصي باستخدام بعض المنتجات الواقية من الحرارة مثل الأمصال والبخاخات قبل تصفيف شعرك بالحرارة واستخدام الأدوات عند الحد الأدنى من الحرارة.

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