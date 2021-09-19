خبيرة تغذية تكشف الطريقة المثلى لتناول القهوة

وقالت ليزون: "يحب الكثير من الناس بدء يومهم بفنجان من القهوة الساخنة، وفترة الصباح جيدة إذا تم استيفاء شرط مهم. من الضروري شرب القهوة خلال تناول الطعام أو بعد الوجبات، وإلا ستسبب ضررا للمعدة".

ووفقا لها: "تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك وهو العصير الذي تفرزه المعدة لهضم الطعام، وإذا كانت المعدة فارغة يمكن أن تسبب هذه العصائر شعور بالألم والحرقة".

وحذرت الخبيرة من استبدال الوجبات الغذائية بمشروب القهوة خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن القهوة لا تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

واختتمت بقولها: "يمكن أن تكون القهوة خيارًا للوجبات الخفيفة.. ولكن من الهام أن تشمل الوجبة الرئيسية البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات".