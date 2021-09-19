إعلام لبناني عن مصادر في حكومة ميقاتي: لم نطلب شحنات وقود من إيران

نقلت تقارير إعلامية لبنانية عن مصادر في حكومة نجيب ميقاتي تأكيدها أنها لم تطلب شحنات وقود من إيران.

وحسب موقع النشرة اللبناني فإن مصدرا في حكومة ميقاتي أكد عدم طلبها أي شحنات وقود من إيران.

يأتي هذا بينما أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد أن "شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية".

وفي وقت سابق أمس وصف ميقاتي في مقابلة مع سي إن إن وصول الشحنات الإيرانية إلى لبنان بأنه "انتهاك للسيادة، قائلا: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان‪"لافتا إلى أنه ليس لديه "خوف من العقوبات

لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية‪"

يشار إلى أن أولى الشاحنات الإيرانية كانت قد وصلت الخميس الماضي، إلى لبنان بينما أعد حزب الله استقبالا شعبيا لها، في مناطق البقاع بين العين وبعلبك.

ويبلغ ما تحمله الشحنة الإيرانية قرابة 40 شاحنة تحمل مليوني ليتر من المازوت، وذلك من حوالي 1300 شاحنة، ستنقل الشحنة على دفعات من مرفأ بانياس في سوريا.

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