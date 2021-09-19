وزير بريطاني: لدينا خطط لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الغاز العالمية

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج اليوم الأحد، إن بلاده لديها خطط لحماية السوق والمستهلكين من ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وحسب ما نشره وزير الأعمال البريطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد جاءت تصريحاته عقب اجتماع له مع رئيس هيئة تنظيم الطاقة أوفكوم.

Today I have also met Tony Will in person, the global CEO of @CFIndustries - our largest domestic supplier of CO2.



We discussed the pressures the business is facing and explored possible ways forward to secure vital supplies, including to our food and energy industries (6/7) — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 19, 2021

وقد أدت قفزة في أسعار الغاز بالفعل إلى توقف العديد من موردي الطاقة المحليين عن العمل، وأُغلقت مصانع الأسمدة التي تنتج أيضًا ثاني أكسيد الكربون، والذي يستخدم لصعق الحيوانات قبل الذبح وإطالة العمر الافتراضي للطعام.

وقال كوارتينج على تويتر: "إذا فشل أحد الموردين، فستضمن أوفكوم استمرار إمدادات الغاز والكهرباء للعملاء دون انقطاع".

وقال: "إذا كان مورد الملاذ الأخير غير ممكن، فسيتم تعيين مسؤول خاص من قبل أوفكوم والحكومة، الهدف هو مواصلة التوريد للعملاء حتى يتم إنقاذ الشركة أو نقل العملاء إلى موردين جدد".

Energy security will always be our absolute priority.



The UK benefits from having a diverse range of gas supply sources – both domestic, and from reliable import partners such as Norway.



I am confident security of supply can be maintained under a wide range of scenarios (5/7) — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 19, 2021

وأكد أن النقاش تناول "الضغوط التي تواجهها الشركة واستكشفنا السبل الممكنة للمضي قدما لتأمين الإمدادات الحيوية ، بما في ذلك إلى صناعات الغذاء والطاقة لدينا".

وتم تحريك الحكومة للعمل بعد مستويات تخزين الغاز المنخفضة، وانخفاض الإمدادات من روسيا، والطلب من آسيا، وانخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، وانقطاع الصيانة النووية مجتمعة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف أسعار الغاز الأوروبية هذا العام ، لتصل إلى مستويات قياسية.

The Energy Price Cap is in place to protect millions of customers from the sudden increases in global gas prices this winter.



Initiatives such as the Warm Home Discount, Winter Fuel Payments and Cold Weather Payments will help further (4/7) — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 19, 2021

في وقت سابق، قال الوزير ألوك شارما لشبكة سكاي نيوز إن الحكومة واثقة من أن ارتفاع الأسعار لن يؤدي إلى مخاطر على العرض وأن الإجراءات المعمول بها لحماية المستهلكين من الزيادات المفاجئة في الأسعار.

وبالإضافة إلى إنتاج الغاز المحلي في بحر الشمال، تستورد بريطانيا أيضًا الغاز عبر خط أنابيب من النرويج ، وكذلك هولندا وبلجيكا.

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