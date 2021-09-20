المراقبون الصينيون يبدون تقييما إيجابيا لانتخابات "الدوما" الروسي

قالت السفارة الصينية في روسيا إن الدبلوماسيين الصينيين الذين راقبوا الانتخابات البرلمانية الروسية قدموا تقييماً إيجابياً للتصويت، وأشادوا بالمنظمين لنهجهم المبتكر والشفاف.

موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة على موقع وي تشات: "بعد أن درس بعناية الإعداد لتنظيم الانتخابات ومراكز الاقتراع، وكذلك من خلال تبادل وجهات النظر مع الناخبين، يعتقد الجانب الصيني أن انتخابات مجلس الدوما كانت ناجحة".

وأضاف بيان السفارة أن أشكال التصويت كانت مبتكرة، مع دعم فني موثوق، وتعكس بشكل كامل انفتاح وشفافية العملية الانتخابية.

وأكدت السفارة في بيانها أن المراقبين الصينيين لم يسجلوا أي انتهاكات خلال التصويت، وقالت إن الصين تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لروسيا.

وفقا لأحدث نتائج التصويت التي صدرت بعد فرز أكثر من 60 في المائة من الأصوات، تقدم حزب روسيا المتحدة الحاكم بنسبة 47.16 في المائة.

جاء بعده الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في المرتبة الثانية بنسبة 20.89 في المائة، بينما حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا المركز الثالث بنسبة 7.9 في المائة.

ويتصدر روسيا الموحدة حاليًا 194 دائرة انتخابية ذات تفويض فردي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية الروسية.

وفي وقت سابق، يوم الأحد، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، بدء فرز الأصوات في انتخابات مجلس الدوما الروسي.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.

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