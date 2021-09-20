المتحدث باسم النواب الليبي: المجلس قرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة

قال عبد الله بليحيق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن المجلس قرر في جلسته المنعقدة اليوم عددا من القرارات الهامة.

وحسب تصريح صحفي له، نشرته إدارة الإعلام بالمجلس عبر يوتيوب، قال بليحيق إن المجلس استأمنف جلسته اليوم الإثنين برئاسة عقيلة صالح وحضور نائبيه، فوزي نويري، وحميد حومة.

وأشار إلى أن المجلس ناقش الطلب المقدم من 45 نائبا بسحب الثقة من الحكومة، وبعد مناقشات ومداولات حول أداء الحكومة، قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه .

وأكد أن المجلس قرر كذلك تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتقديم مقترح بالتعديلات اللأزمة له لعرضها على مجلس النواب.

وأوضح أن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القـادم.

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