الكويت تعتمد تقنية تكشف عن 21 فيروسا في الجهاز التنفسي مع مسحة كورونا

كشفت وزارة الصحة الكويتية، عن اعتمادها تقنية جديدة في بعض المختبرات تكشف عن 21 فيروسا في المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن التقنية الجديدة تتيح اكتشاف 21 فيروساً له علاقة بأمراض الجهاز التنفسي، في مسحة واحدة.

#وزارة_الصحة تعتمد تقنية جديدة للكشف عن الإصابة بـ #كوفيد19 وواحد وعشرين فيروس آخر في مسحة واحدة.. لحالات محددة

pic.twitter.com/KhAtso00my — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) September 20, 2021

التوضيح الذي نشرته الوزارة عبر تويتر، جاء على لسان الدكتور مأمون القصير استشاري الأمراض الفيروسية في مستشفى مبارك الكبير، في لقاء تلفزيوني.

وأكد القصير أن هذا التحليل ليس مخصصاً لكل شرائح المجتمع، وإنما لحالات محددة فقط.

وحدد طبيعة هذه الحالالت التي يمكن إجراء هذا الفحص لها، لافتا إلى أن منها الذين يحتاجون لتدخل جراحي أو مرضى العناية المركزة.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 53 حالة جديدة، وتسجيل 102 حالة شفاء، و 1 حالة وفاة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 411,233 حالة pic.twitter.com/PJh4Gp8MKc — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) September 20, 2021

يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت اليوم عن آخر إحصاءاتها الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدة إصابة 53 حالة جديدة، وتسجيل 102 حالة شفاء، و 1 حالة وفاة جديدة بـ ⁧فيروس كورونا المستجدّ⁩، ليصبح إجمالي عدد الحالات 411,233 حالة.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك