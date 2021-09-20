السيسي: مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر المناخ العام المقبل

وحسب ما نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عرض الرئيس المصري استضافة مؤتمر تغير المناخ نيابة عن القارة الأفريقية، قائلا إن بلاده "ستعمل على جعل المؤتمر نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف، لصالح إفريقيا وجميع أنحاء العالم".

تصريحات السيسي جاءت خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، والتي عقدت برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن مؤتمر هذا العام، كوب 26، تستضيفه المملكة المتحدة في غلاسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، من فشل قمة المناخ في غلاسكو الأسكتلندية، واصفا إياها بأنها "قمة حاسمة"، قائلا: إن القمة قد تكون معرضة للفشل، نظرا لعدم توفر الثقة بين الدول المتقدمة والنامية، وعدم وجود أهداف طموحة بين بعض الاقتصادات الناشئة.

ويستهدف مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 26) أو قمة غلاسكو اتخاذ مزيد من الإجراءات الطموحة بشأن المناخ وجمع أموال من المشاركين في أنحاء العالم.

وقال علماء، الشهر الماضي، إن الاحتباس الحراري يقترب بشكل خطير من الخروج عن نطاق السيطرة.

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