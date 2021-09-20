تويتر يشهد ردودا بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس السلفادور

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات وردود بين كل من رئيس السلفادور، نيب ويكلي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

بدأت الردود بتغريدة لوزير الخارجية الأمريكي اليوم الإثنين، أعلن خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت المدعي العام في غواتيمالا وخمسة قضاة بالمحكمة العليا للسلفادور عينوا مؤخرا على قائمة الفاعلين الفاسدين وغير الديمقراطيين.

In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021

وأوضح أن هذا الإعلان ياتي وسط قلق متزايد من قبل حكومة الولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة لمعالجة الفساد في كل من دول أمريكا الوسطى.

بعدها رد رئيس السلفادور، نيب بوكيلي، الذي تشهد علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية توترا منتقدا القرار.

وقال على حسابه على تويتر "من الواضح أن القائمة لا علاقة لها بالفساد ، لكنها سياسة خالصة وتدخل من أدنى مستوى".

El problema es que ahora El Salvador es independiente.



Los gobiernos “democráticos” de antes nos tenían vendidos a otros intereses, incluso vendían el voto de El Salvador a la ONU a cambio de dinero para sus partidos, y seguir así perpetuados en el poder.



Quijano lo confesó. https://t.co/v4NUPD2fp6 pic.twitter.com/cDyBI0tdwe — Jose Valdez 🇸🇻 (@JoseValdezSV) September 20, 2021

وتساءل بويكلي عن عدم وجود شخصيات معارضة سلفادورية أو أي شخص من حكومة هندوراس في هذا الصدد.

يشار إلى أن القضاة الذين تم وضعهم من قبل الولايات المتحدة على قائمة الفساد، هم الخمسة الذين عينهم الكونغرس السلفادوري في مايو / أيار الماضي، ويهيمن عليهم مشرعون مرتبطون ببوكيلي، في خطوة اعتُبرت محاولة من قبل الرئيس لتجميع السلطة، بعد الإطاحة المفاجئة بأسلافه.

وقد قررت المحكمة العليا بحكم هؤلاء القضاة، في أوائل سبتمبر/ أيلول، أن الرئيس يمكن أن يخدم فترتين متتاليتين، مما يفتح الباب أمام بويكلي لإعادة انتخابه في عام 2024.

بعد وقت قصير من إعلان بلينكين، قالت السفارة الأمريكية في السلفادور في بيان إن القضاة أدرجوا في القائمة لقبولهم مناصبهم "في عملية غير عادية وفي انتهاك واضح للإجراءات المنصوص عليها في المادة 186 من الدستور"، حسب رويترز.

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