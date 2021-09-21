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    عيون زرقاء

    4 أعراض تدل على مشكلة كبيرة في عينيك

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    تعتبر العيون من أكثر الأجزاء حساسية وأهمية في جسم الإنسان، وفي حال حصول تلف في عينيك لأي سبب سواء كان مرضًا أو اضطرابًا أو عرضيًا، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة رؤيتك وكذلك جودة الحياة.

    ووفقا لموقع "أونلي ماي هيلث"، فإن القرنية هي جزء من عينك يعمل كحاجز ضد الجزيئات الضارة ويضمن رؤية أوضح.

    عيون حمراء
    © RIA Novosti . Sergey Guneev
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    والقرنية عنصر مهم للعين، حيث تمنع الجراثيم والأوساخ والغبار والجزيئات الضارة الأخرى من دخول العين وإعاقة البصر، إضافة إلى أنها تقوم كذلك بتصفية الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي يمكن أن تخترق القرنية، وتسبب مضاعفات للعيون.

    ويمكن أن يؤدي تلف القرنية إلى إعاقة رؤيتك لأن مكون العين هذا مسؤول عن انعكاس الضوء الذي يساعدنا على رؤية الأشياء بشكل صحيح.

    التهاب القرنية

    ووفقًا للدكتور هيمانت تودكار، كبير أطباء العيون في عيادة روبي هول كلينك بوني، فإن التهاب القرنية هو في الأساس عدوى تصيب العين وتؤدي إلى تورم القرنية.

    بشكل عام، عندما تدخل بكتيريا أو فطريات أو كائنات دقيقة أخرى إلى العين، يمكن أن تصيب القرنية والعين بأكملها، حيث يمكن للإصابة أن تسبب التهابًا يزيد حتى العدوى وتقرّح القرنية.

    ولدى بعض الأشخاص، يمكن أن يحدث التهاب القرنية أيضًا عند ارتداء العدسات اللاصقة وعدم الحفاظ على نظافة العين.

    وتشمل هذه الأعراض التي تدل على التهاب القرنية ما يلي:

    1)  إفرازات القرنية

    2)  ألم في العين

    3)  رؤية ضبابية

    4)  الحساسية للضوء

    القرنية المخروطية

    هو مرض آخر تصاعدي في العين يسبب ترقق القرنية الذي يغير شكلها في النهاية، حيث يتغير انحناء القرنية وقد يتسبب ذلك في تشوهها مما يؤدي إلى قصر النظر والاستغماتيزم غير المنتظم.

    وهناك بعض الأسباب الشائعة لهذا المرض، منها السبب الوراثي مثلا، حيث يوجد تاريخ عائلي للقرنية المخروطية، ومنها أيضا فرك العين بقوة، واستخدام العدسات اللاصقة.

    ومنها ردود الفعل التحسسية مثل التهاب الملتحمة أو الأكزيما أو حمى القش، وكذلك أمراض العيون مثل اعتلال الشبكية.

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    عدوى القرنية

    عيون خضراء
    © CC0 / pixabay.com
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    يمكن علاج القرنية المخروطية في المرحلة الأولية باستخدام العدسات اللاصقة ولكن على المدى الطويل، فإنها تتطلب مساعدة طبية مناسبة.

    هربس العين

    الهربس عمومًا هو حالة تصيب الجلد ولكن يمكن أن تصاب عيناك أيضًا بالهربس الذي يسمى هربس العين، وهي عدوى فيروسية ناجمة عن فيروس الهربس البسيط 1 أو فيروس الهربس البسيط الأول.

    وقد ترى قروحًا باردة على القرنية أو السطح الخارجي للعينين يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التندب وتؤدي إلى فقدان الرؤية المؤقت أو الدائم، وهذه الحالة غير قابلة للعلاج ولكن يمكن إدارتها باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات.

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    القوباء المنطقية

    القوباء المنطقية هي في الواقع جدري الماء المتكرر حيث يصاب به الأشخاص الذين أصيبوا بجدري الماء في الماضي مرة أخرى.

    وقد يبقى فيروس جدري الماء في الجسم لأشهر وسنوات وقد ينتقل إلى جزء من الجسم بما في ذلك عينيك، نتيجة لذلك، يمكن أن يحدث ألم في العين وظهور تقرحات.

    ومن المرجح أن تلتئم آفات القرنية هذه من تلقاء نفسها، ومع ذلك، يمكنك تناول العلاج المضاد للفيروسات من أجل التعافي بشكل أسرع.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

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