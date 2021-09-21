اتحاد الكرة المصري يلغي الاحتفال بالسوبر حدادا على وفاة المشير طنطاوي

وحسب بيان نشره الاتحاد عبر موقعه الالكتروني فقد قرر "إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش في استاد الجيش ببرج العرب حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي".

⚫️الغاء المظاهر الاحتفالية في السوبر المصري المقرر اقامته في السابعة مساء اليوم بين الأهلي وطلائع الجيش حدادًا على وفاة المشير طنطاوي…⬇️⬇️ #EFA — EFA.eg (@EFA) September 21, 2021

وأوضح البيان أن "المراسم ستقتصر على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين"، لافتا إلى أنه "تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة".

وقال: "إن الاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها"، حسب تعبيره.

وقد وافت المنية المشير محمد حسين طنطاوي صباح اليوم الثلاثاء، فيما نعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا إنه كان يحمل صفات الأبطال.

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