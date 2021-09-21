التلفزيون المصري: ننقل مباراة السوبر بـ13 كاميرا ووحدتي إتش دي

أكد التلفزيون المصري نقل مباراة السوبر المصري بين "الأهلي" و"طلائع الجيش" بـ13 كاميرا ووحدتي "إتش دي".

وحسب تصريحات لموقع "يلا كورة" قال محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية في التلفزيون المصري، "المباراة سيتم نقلها بالوحدتين 21 و22 HD وبـ13 كاميرا، لنقل كافة زوايا وجوانب الملعب".

وأوضح إبراهيم أن إخراج المباراة تلفزيونيا سيتولاه "طاقم من مخرجي التلفزيون برئاسة هشام عبد الودود".

وقد صدرت عن قيادات التلفزيون المصري تصريحات تؤكد التزام الحيادية أثناء نقل المباراة بين الفريقين.

من جانبها قالت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون: "طالبت فريق إخراج المباراة وإدارة البرامج الرياضية بالتزام الحياد والموضوعية بين الفريقين، كونها في النهاية بين فريقين مصريين والهدف هو تقديم صورة إيجابية للكرة المصرية".

يشار إلى أن "الأهلي" و"طلائع الجيش" يلتقيان مساء اليوم الثلاثاء، في بطلولة السوبر المصري لعام 2019/ 2020.

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