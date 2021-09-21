استطلاع: 78% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يطالبون الرئيس الفلسطيني بالاستقالة

أكد استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن 78% من العينة التي شاركت في الاستطلاع طالبت الرئيس محمود عباس بالاستقالة.

وفي بيانه عن الاستطلاع الذي نشرته "رويترز"، أعلن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أنه أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة من 15: 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكد أن نتائجه تقول إن 78% من المستطلعة آراؤهم - وهي تقريبا متساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة - يريدون من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة 19% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه".

وأوضح البيان أن استطلاعا للرأي أجري قبل 6 أشهر حول الموضوع نفسه، أظهر أن 68% كانوا قد طالبوا بالاستقالة، ما يؤكد زيادة النسبة.

وعن طريقة الاستطلاع أوضح أن المقابلات تمت "وجها لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصا، وذلك في 127 موقعا سكنيا وكانت نسبة الخطأ +/-3%".

وحول مؤثرات الاستطلاع وتكوين رؤى المشاركين فيه، قال البيان: "شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات كان أهمها مقتل الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله وضربه من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وقيام مظاهرات شعبية واسعة مناهضة للسلطة على خلفية ذلك الحادث، وهروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع في إسرائيل وإعادة اعتقال أربعة منهم".

وأوضح أن أحداثا أخرى أثرت فيه منها "وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والبدء بعملية إعمار قطاع غزة"، وكذلك "لقاء الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله للحديث عن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية وطرق تحسينها وتقوية السلطة الفلسطينية من خلال خطوات لإعادة بناء الثقة بين الطرفين".

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