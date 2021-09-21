بايدن يعد بزيادة مساعدة الدول النامية للتعامل مع تغير المناخ إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا

ووفقا لـ"رويترز"، قال بايدن إنه سيعمل مع الكونغرس "لمضاعفة الأموال بحلول عام 2024 لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تغير المناخ إلى 11.4 مليار دولار سنويا .

وأشار إلى أن هذه الزيادة ستساعد في تحقيق الهدف العالمي الذي تم تحديده منذ أكثر من عقد من الزمان لحشد 100 مليار دولار سنويًا لدعم العمل المناخي في البلدان المعرضة للخطر.

تصريحات بايدن جاءت خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، خلال القمة 76 للجمعية، والذي يأتي قبل أقل من ستة أسابيع من بدء قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو، في اسكتلندا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن أن تمويل المناخ هو مفتاح بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة قبل مفاوضات جديدة، مؤكدا أن الدول المتقدمة فشلت في تعبئة تعهدات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا كما كان مستهدفا بحلول 2020.

يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد أكدت في تقرير لها، الأسبوع الماضي، أن الدول الغنية على الأرجح قد أخطأت الهدف المتمثل في المساهمة بمبلغ 100 مليار دولار العام الماضي لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تغير المناخ بعد زيادة التمويل بأقل من 2% في عام 2019.

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