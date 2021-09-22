قرار جديد من القضاء المصري بشأن المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات

أصدر القضاء المصري، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا، بشأن المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في القاهرة.

قررت محكمة جنح مدينة نصر، شرقي القاهرة، بإخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات خطيب مسجد الأرقم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وجاء قرار المحكمة، بعد تنازل نجل المجنى عليه عن المحضر.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث الذي وقع بمنطقة مدينة نصر، واستدعاء عدد من شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.

وأمرت النيابة كذلك بإجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة النقل التي اصطدمت بسيارة الداعية وذلك لبيان ما إذا كان يقود تحت تأثير المخدرات من عدمه.

وطلبت النيابة أيضا الاستماع لأقوال قائد سيارة ملاكي أخرى كان شاهدا على الحادث الذي وقع في وقت مبكر الأحد الماضي.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من كشف ملابسات مصرع هاني الشحات الذي يعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف بحادث سير.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشحات قطع الطريق بسيارته بطريقة خاطئة وهو ما أدى إلى اصطدام سيارة نقل قادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، مما أدى إلى مصرعه وإصابة قائد السيارة الثالثة.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر، توفي بعد أن أدى صلاة الفجر. وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا للحادث، الأمر الذي أثار حالة من الحزن بين عدد كبير من الأهالي.

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