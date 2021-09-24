الاتحاد الأوروبي يعلن الاتفاق على استئناف مفاوضات فيينا بسرعة

أعلن الاتحاد الأوربي عن تفهم أعضاء الاتفاق النووي، لضرورة استئناف محادثات فيينا مع إيران بشكل سريع.

وحسب ما كتبه إنريكي مورا، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي عبر حسابه الشخصي على تويتر فإن العمل على العودة للاتفاق النووي أولوية.

After UNGA week return to full #JCPOA implementation remains priority. New Iranian Gov stated its will to return to Vienna talks Contacts with rest of JCPOA participants, and with US show they agree on need to resume asap talks at the point they were at the end of the sixth round — Enrique Mora (@enriquemora_) September 23, 2021

وقال مورا: إن "أعضاء الاتفاق والولايات المتحدة متفقون على الحاجة لاستئناف سريع لمحادثات فيينا، من حيث انتهت الجولة السادسة" .

مورا، الذي يرأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي،أكد أنه "لا تزال العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي أولوية".

وعن موقف الحكومة الإيرانية الجديدة قال مورا: لقد صرحت الحكومة الإيرانية الجديدة برغبتها في العودة إلى محادثات فيينا، لافتا إلى أن الاتفاق يرى العودة للمحادثات من حيث انتهت في جولتها السادسة.

وكانت الجولة السادسة من محادثات فيينا، والتي تستهدف عودة الاتفاق النووي إلى النور مرة أخرى قد توقفت في يونيو الماضي.

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