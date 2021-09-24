الممثل السامي لرئيس المفوضية الإفريقية: السودان يلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة

أكد أولوسيجون أوباسانجو، الممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن السودان يلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة.

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية سونا، قال أوباسانجو "السودان يلعب دورا مهما وأساسيا في تعزيز الأمن وتحقيق السلام والاستقرار والحوار السياسي في منطقة القرن الأفريقي".

تصريحات المسؤول الإفريقي جاءت عقب لقاء له مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، مساء أمس الخميس، بمكتب الأخير بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح أوباسانجو أن الزيارة تأتي بهدف "إجراء مشاورات مع رئيسي مجلس السيادة والوزراء، بإعتبار أن السودان عضوا مهما في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد".

وقال إن من أهداف الزيارة أيضا ضرورة "العمل سويا من أجل تحقيق النمو الإقتصادي ورفاهية شعوب المنطقة".

ولفت الممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إجرائه "لقاءات ومشاورات مع قادة الإقليم والمنطقة، للاتفاق على العمل سويا من أجل عملية إعادة الاستقرار والأمن لمنطقة القرن الأفريقي، وإيجاد الحلول والمعالجات لوقف الحروب والنزاعات والأزمات والصراعات بالمنطقة وبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة ودعم روح الحوار السياسي بشكل عام".

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