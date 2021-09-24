وزير المالية السوداني: ديون الكويت هي الأكبر خارج نادي باريس واتفقنا على معالجتها

أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أنه تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية على معالجة الديون السودانية.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانة، سونا، وصف وزير المالية السوداني ديون الكويت بـ "الكبيرة"، قائلا إنها "أكبر دين للمجموعة خارج نادي باريس".

تصريحات جبريل جاءت عقب توقيعه أمس الخميس مذكرة تفاقهم مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية، وذلك من أجل معالجة متأخرات الصندوق على السودان.

وقال الوزير السوداني: "تم الوصول الى اتفاق وتفاهم لمعالجة متأخرات الصندوق الكويتي للتنمية، وذلك بعد الاجتماعات الفنية التي تمت بين وزارة المالية ووفد الصندوق".

ووصف جبريل الوصول إلى هذه التفاهمات بـ "الخطوة الإيجابية التي تساعد في تجديد تمويل مشاريع أخرى".

وفيما دعا الوزير السوداني دولة الكويت والمستثمرين الكويتيين إلى الاستثمار في بلاده، أكد على "الموارد المتنوعة والكبيرة التي يزخر بها السودان".

وطالب بضرورة "بناء علاقة استراتيجية قائمة على تبادل المصالح بين الطرفين"، مشيدا بالعلاقات بين البلدين.

من جهته عبر رئيس الوفد الكويتي عبد الله خليل المصبيج عن رضائه لما تم التوصل إليه، من نتائج حول متأخرات الصندوق.

وعن أهداف زيارته قال المصبيج الذي يشغل نائب مدير إدارة العمليات للدول العربية بالصندوق الكويتي: "الهدف من الزيارة مطابقة أرصدة الصندوق مع جمهورية السودان إضافة الي مراجعة المشاريع القائمة والمستقبلية".

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