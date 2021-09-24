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    حيوان المنك

    شركة الأزياء الأولى في فرنسا تؤكد تخليها عن استخدام فراء الحيوانات

    © AFP 2021 / DANIL SEMYONOV
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    قالت شركة كيرنغ الفرنسية للأزياء، إنها قررت التوقف عن استخدام فراء الحيوانات في جميع علاماتها التجارية.

    وحسب بيان للشركة نشرته رويترز، فإن قرارها يأتي كأحدث استجابة في صناعة الأزياء للمخاوف بشأن معاملة الحيوانات والبيئة.

    حيوان المنك
    © AFP 2021 / DANIL SEMYONOV
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    وقال البيان "لقد حان الوقت الآن لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إنهاء استخدام الفراء في جميع مجموعاتنا بدءا خريف 2022".

    وعن سبب قرارها أوضح البيان أن "العالم قد تغير، جنبًا إلى جنب مع عملائنا، والرفاهية تحتاج بطبيعة الحال إلى التكيف مع ذلك".

    من جهته قال فرانسوا هنري بينولت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيرنغ: "بدءًا من عام 2017، قررت المجموعة اتخاذ هذه الخطوة تدريجياً".

    قرار وقف استخدام فراء الحيوانات سبقت به دار «فالنتينو» للأزياء، والتي اعلنت عن توقف استخدامه، في أزيائها اعتبارًا من سنة 2022.

    مثل هذه القرارات رحبت بها منظمات حقوق الحيوان، حيث اعتبرت جمعية الرفق بالحيوان "هيوماين سوسايتي إنترناشيونل" مثل هذا القرار إسهاما في إنهاء هذه التجارة التي وصفتها بـ "الوحشية".

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