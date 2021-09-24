البطريرك الراعي: دخول المازوت الإيراني بهذه الطريقة انتقاص من السيادة اللبنانية

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن دخول المازوت الإيراني بالطريقة التي دخل بها هو انتقاص من السيادة اللبنانية.

وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال الراعي: "دخول صهاريح المازوت تحت سلطة الجيش السوري وحزب الله يعتبر انتقاص من السيادة اللبنانية".

تصريحات الراعي جاءت عقب لقاء له مع الرئيس ميشال عون، في قصر بعبدا اليوم الجمعة.

وطالب البطريرك الماروني السياسيين في لبنان بعدم التدخل في شؤوون الحكومة الجديدة.

وقال: "فصل السلطات أساسي كما أن فصل الدين عن الدولة أمرٌ هام جداً"، مناشدا السياسيين عدم التدخل في شؤون حكومة ميقاتي.

كما أكد البطريرك الماروني على ضرورة ألا يتدخل رجال الدين كذلك في الدولة، ولا في التعيينات، متمنيا أن تصل الدولة اللبنانية إلى فرض هيبتها وفرض الأمن وحماية المواطنين.

وعن محادثاته مع الرئيس اللبناني ميشال عون قال الراعي: "تحدثت مع رئيس الجمهورية في الأمور المعيشية للمواطنين وتبادلنا الهموم، ولكن طالما لدينا حكومة بأشخاص ممتازين فلا خوف على لبنان".

وفيما أكد الراعي أن "الحكومة تعطي بصيص أمل للبنانيين في ظل المعاناة"، فقد دعا وسائل الإعلام إلى نشر الإيجابية وعدم التركيز فقط على السلبيات، حسب تعبيره.

يشار إلى أن لبنان قد شهد في الـ10 من سبتمبر/ أيلول الجاري، ميلاد حكومة جديدة، برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد ما يزيد عن عام في ظل حكومة تصريف أعمال يرأسها حسان دياب عقب تقديم استقالتها بسبب انفجار مرفأ بيروت.

ويعيش لبنان أزمات اقتصادية كبيرة في مختلف قطاعاته، على وقع انهيار غير مسبوق لعملته المحلية، تسبب في شح المواد الأساسية، من وقود وكهرباء وغيرها.

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