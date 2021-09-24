بيتكوين تهبط 5% بعد قرار للبنك المركزي الصيني

هبطت عملة بيتكوين ما يقرب من 5% اليوم الجمعة بسبب قرار للبنك المركزي الصيني يؤكد اتخاذه إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة.

ووفقا لرويترز فإن أكبر عملة مشفرة قد تراجعت بنسبة 4.6% عند 42،874 دولارًا أمريكيًا، كما تراجعت أيضًا العملات الأصغر التي يتم تداولها عادةً جنبًا إلى جنب مع البيتكوين.

وكان بنك الشعب الصيني قد أكد أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد تداول العملات المشفرة، وحظر البورصات الخارجية من تقديم الخدمات للمستثمرين.

وأكد البنك أيضا أنه سيمنع المؤسسات المالية وشركات الدفع وشركات الإنترنت من تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.

من جهته عقب جوزيف إدواردز، رئيس الأبحاث في وسيط العملات المشفرة إنجما لتداول الأوراق المالية: "أسواق العملات المشفرة في حالة ضعف شديد بشكل عام، وهذه الأنواع من التقلبات تشير إلى ذلك؛ وهناك درجة من الذعر".

وأوضح أن العملات المشفرة لا تزال موجودة في منطقة رمادية من الشرعية في جميع المجالات في الصين.

يشار إلى أن الأسهم في الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة والبلوكتشين، قد تعرضت لضغوط مع تراجع شركات التعدين الأمريكية بين4.1% و 5.1% في التداول قبل السوق.

وكانت السلطات الصينية قد أكدت في وقت سابق من هذا العام إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد تعدين العملات المشفرة، مما أدى إلى عمليات بيع ضخمة لعملة البيتكوين والعملات المعدنية الأخرى.

** تابع المزيد من أخبار الصين على سبوتنيك