تقرير حكومي: ارتفاع الدين الداخلي المغربي 6%

ووفقا للتقرير الذي نشرته جريدة هسبريس المغربية، فإن الارتفاع جاء بالمقارنة مع المستوى الذي سجله نهاية العام المنصرم، 2020.

التقرير الذي تصدره مديرية الخزينة العامة المغربية شهريا، أوضح أن الدين الداخلي للمملكة المغربية قد ارتفع أكثر من 35 مليار درهم حتى أغسطس، ليبلغ قرابة 640.5 مليار درهم.

ولفت إلى أن الحكومة المغربية أصدرت خلال الفترة بين يناير وأغسطس، الماضيين، سندات بقيمة 92.6 مليار درهم.

وبخصوص خدمة الدين العام، أشار التقرير إلى أنها زادت 3.8% خلال أغسطس، حيث بلغت قيمة الفوائد، قرابة 23.7 مليار درهم، مقارنة مع 22.8 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية المغربية خصصت 20.7 مليار درهم من أجل تسديد فوائد الدين الداخلي خلال أغسطس الماضي، مقابل ما خصصته الوزارة في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 20.5 مليار درهم.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد لجأت إلى زيادة مديونيتها الداخلية؛ من أجل التغلب على العجز المالي وتسديد مبالغ الفوائد الخاصة بالديوان الداخلية.

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