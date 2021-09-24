ميسي لن يلعب مع باريس سان جيرمان غدا لهذا السبب

قال نادي باريس سان جيرمان إن لاعبه ليونيل ميسي لن يلعب مباراته القادمة، غدا السبت مع فريق مونبلييه.

وحسب بيان للنادي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أكد أنه تم استبعاد ليونيل ميسي من مباراة باريس سان جيرمان أمام مونبلييه غدا السبت؛ لأنه لم يتعاف تماما من إصابة في العظام.

وكان ميسي قد تعرض لضربة في ركبته اليسرى، وأكدت أشعة الرنين المغناطيسي وجود علامات لكدمة في عظام القدم.

وقد غاب النجم الأرجنتيني عن فوز فريقه الجديد باريس سان جيرمان 2-1 على ميتز يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يشارك المهاجم البالغ من العمر 34 عاما، والذي انضم للنادي الفرنسي في أغسطس/ آب قادما من برشلونة بعقد لمدة عامين، في مباراة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل على أرضه أمام مانشستر سيتي.

وعن نجوم الفريق الآخرين قال البيان إن لاعب الوسط ماركو فيراتي سيعود للتدريبات يوم الأحد، بينما يواصل المدافع سيرجيو راموس، الذي لم يخض أول مباراة له مع النادي، التدريب بشكل فردي بعد تعافيه من إصابته.

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