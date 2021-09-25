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    مدينة الكويت، الكويت

    تقرير حكومي كويتي: قرابة 200 ألف وافد تركوا أعمالهم خلال 12 شهرا

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
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    أكد تقرير حكومي كويتي أن قرابة 200 ألف وافد قد تركوا سوق العمل الكويتي خلال المدة من مارس/ آذار 2020 وحتى مارس/ آذار2021.

    وحسب تقرير نظام سوق العمل الذي نشرته جريدة القبس الكويتية، فإن سوق العمل الكويتي قد فقد 199 ألف عامل وافد يحملون جنسيات أخرى، كانوا موزعين على 15 نشاطا مختلفا خلال الفترة المذكورة.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
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    وتفصيلا لفت التقرير إلى أن أكثر القطاعات فقدا للعمالة الوافدة كان القطاع العقاري، حيث تركه 53 ألف عامل، ثم قطاع إصلاح المركبات بما يقارب 37 ألف عامل، وبعده يأتي قطاعا التشييد بأكثر من 30 ألف عامل، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ 27 ألفًا.

    واستثنى التقرير قطاعا واحدا هو من زاد فيه عدد العمالة الوافدة في الفترة المذكورةوهو قطاع الكهرباء والغاز حيث شهد زيادة طفيفة مقدارها 369 عاملا.

    ولم تسجل قطاعات مثل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمين، والتعليم، والفنون والترفيه والتسليه، وصحة الإنسان والعمل الإجتماعي، مغادرات إلا بأعداد طفيفة.

    يشار إلى أن النصف الأول من 2021، كان قد شهد فيه سوق العمل الكويتي حركة نشطة في عملية انتقال الأيدي العاملة داخل القطاع الأهلي، اقتربت من 107 ألف تحويل، بينما تجاوز عدد اذونات العمل التي تم تجديدها للعمالة 402 ألف اذن عمل.

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